Чисто будет не скоро

Контуры очистных сооружений, о которых уже не одно десятилетие продолжают мечтать во Владивостоке, постепенно обрисовываются в проектах.

Сейчас лишь 3% всех сточных вод проходят очистку, все остальное прямиком сливается в Амурский и частично Уссурийский заливы. Программа "Реконструкции и развития водоснабжения и канализации в г. Владивостоке на 2006-2009 гг." предусматривает, в частности, строительство на четырех площадках: центральной - район Мингородка и Второй Речки, южной - мыс Абросимова, северной - полуостров Де-Фриз и восточной - район золоотвала ТЭЦ-2.

Сейчас, после исправления ряда замечаний от Главгосэкспертизы, администрация Владивостока ждет от этого учреждения окончательного одобрения проекта для центрального планировочного района. "Когда будет получено "добро", - заметил глава города Владимир НИКОЛАЕВ, - можно приступать к инвестированию". Проект тянет на более двух миллионов.