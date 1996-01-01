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Город любит фейерверки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Скажем сразу, самый лучший подарок "лучшему городу Земли" (именно такой стереотип громко вбивается в умы молодых) в его день рождения сделал не мэр Владивостока и даже не популярные гости, а небесная канцелярия - подарив солнечный день. И затосковавшие уже было в холодной мороси владивостокцы увидели, как заиграл в лучах солнца их Город.

Второй по значимости подарок - от компании "Динас". Ее руководитель Дмитрий ИВАНОВ заслуженно принимал благодарность властей и горожан за реконструкцию прогулочной зоны в Спортивной гавани на ее торжественном открытии 1 июля.

Перерезать красную ленту поручили ребятам из молодежного движения "Молодая гвардия". Обновленная набережная предстала в стиле XIX века, по мраморным плитам гуляли актеры театра молодежи, в образе горожан двух эпох - XIX века и времен Отечественной войны. Ансамбль "Паруса детства" и барабанщицы из Дальрыбвтуза привлекли на открытие горожан всех возрастов. А почетными гостями мэра Владимира НИКОЛАЕВА на этот раз стали молодожены, которым вручали цветы и приглашали на прогулку уже с детьми. На все выходные дни набережная и ее окрестности стали эпицентром семейного отдыха и даже пикников на газонах. Играл духовой оркестр пограничных войск. Молодые танцевали под джаз группы "Брасс-Квинтет".

Именно так любит город отмечать свои праздники, а не торжественными собраниями общественности. Не обошлось и без него. Накануне, вечером в пятницу, оно прошло в академическом театре им. Горького, где чествовали почетных граждан Владивостока и их новое пополнение. Похоже, мэр и его команда это хорошо понимают, поскольку в воскресенье 2 июля закатили настоящее шоу.

Оно началось на центральной площади Владивостока с торжественного театрализованного шествия. Площадь собрала, по данным пресс-службы города, около 20 тыс. горожан. В колоннах шли представители различных инфраструктур города, коммунального хозяйства, здравоохранения, дорожных служб, образования. Впервые за долгое время в шествии участвовали все пять районов краевой столицы. Здесь в роли почетного гостя мэра Владивостока был народный артист России Михаил БОЯРСКИЙ. "Если раньше мне казалось, что люди идут на демонстрацию по принуждению, то теперь вижу, что это не так", - искренне удивлялся главный мушкетер России. И не уставал признаваться в любви к нашему городу.

Потом праздник вновь переместился в Спортивную гавань. Здесь состоялось закрытие фестиваля, посвященного Дню российской молодежи и начавшегося 27 июня. А вечером тысячи горожан потянулись к центральной площади. Здесь в 18.00 началось концертное шоу. Выступали любимцы молодого Владивостока - рок-группы "Экватор", Zabriskie Point, "Город В" и др. А потом на сцену поднялся Михаил Боярский. И пусть его камерный голос и репертуар даже мощные динамики не могли приспособить к открытой площади, но "Городские цветы" к Дню рождения города толпа приняла с ревом. Еще громче принимали девушки финалиста "Евровидения-2006" Диму БИЛАНА.

Город гулял долго, но стоя. Милиции повезло. Накануне, 1 июля, полки винных мазазинов опустели... Но праздник, оказывается, возможен и на трезвую голову.

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