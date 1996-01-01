Мечеть в Находке откроет двери к рамазану

В Находке продолжается строительство первой в Приморском крае мусульманской мечети. Планируется, что открытие культового сооружения состоится в сентябре, накануне священного для мусульман месяца Рамазан.

Как сообщает пресс-служба Находкинского городского округа, строительство мечети ведется уже второй год. За это время на пожертвования верующих, за счет спонсорских средств и финансовой помощи неравнодушных людей выполнена основная часть работ.

За минувший месяц строители завершили работы над возведением минарета высотой в 21 метр, остеклили первый и второй этажи, установили крышу. По поручению мэра Олега КОЛЯДИНА, муниципальный дорожно-эксплуатационный участок выполнил планировку автопарковки и подъездных путей. Как рассказал имам Находкинской мусульманской организации Зафаржон СУЛТАНОВ, в скором времени мечеть украсят два купола, изготовленные в Находке по всем исламским канонам. После чего строителям предстоит завершить внутреннюю отделку здания.