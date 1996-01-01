День независимости США отметили во Владивостоке

230 лет со дня подписания Декларации о независимости США отметили и во Владивостоке - 4 июля в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседание круглого стола, посвященного этой дате.

В работе круглого стола приняли участие представители общественных организаций, чиновники и бизнесмены, которые в разные годы были участниками различных обменных программ, а также выпускники программы "Открытый мир", финансируемой Библиотекой Конгресса США. Собравшиеся делились своими впечатлениями об Америке, рассказывали о тех открытиях, которые сделали для себя во время поездки, проводили исторические параллели между США и Россией.

"В Америке проживает большое количество наций с разнообразными традициями, культурой и удивительно сочетаются разные климатические условия. То же самое можно сказать и о нашей стране. И все те ценности, которые были провозглашены в декларации независимости, не чужды и нам. Просто элита американского общества еще 230 лет назад смогла сконцентрировать все то, что пришлось пережить народу, и воплотить это в Декларацию. Американцы задекларировали определенные правила и живут по ним на протяжении уже двух веков. Мы только сегодня подходим к тому, что было внесено в декларацию Америкой еще 230 лет назад. Очень многие моменты Декларации о независимости и Конституции США похожи на наши современные законодательные нормы. А это говорит о том, что мы повторяем уже пройденный путь", - высказал свое мнение присутствовавший на встрече помощник главы администрации Владивостока по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО.

ТГЭУ был выбран для данной встречи не случайно: студенты и преподаватели университета активно участвуют в международных обменных программах, постоянно принимают иностранные делегации, в том числе и из США.