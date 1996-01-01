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К нам потянулись бывшие "наши"
Во Владивостоке в последнее время стали заметны на улицах узбеки и таджики, они не попрошайничают, а работают дорожными рабочими, уборщиками, дворниками, разнорабочими. Соседи по бывшему Союзу потянулись к нам преимущественно за работой.
Часто с неоформленным в соответствии с действующим законодательством правом на трудовую деятельность и со всеми вытекающими из этого негативными явлениями: ростом административных правонарушений, криминализацией экономики, финансовыми потерями от неуплаты налогов и т.п. По свидетельству гендиректора приморской миграционно-трудовой биржи Сергея ПУШКАРЕВА, в 2005 г. в крае было зарегистрировано около 175 тыс. иностранных граждан, из них 128 тыс. - граждане КНР и 13 тыс. граждан из стран СНГ. В том же году к административной ответственности было привлечено 22,7 тыс. иностранцев, из них граждане СНГ - 80,2% и лишь 8,62% - китайцы.
Основу незаконной миграции составляют граждане СНГ, въезжающие в безвизовом порядке на территорию края. Меры для упорядочения процессов трудовой миграции больших успехов не приносят. Прежде всего, потому, что российское миграционное законодательство никак не связано с рынком труда. Между тем миграционный процесс напрямую связан с ростом благосостояния страны и отдельных субъектов федерации.
"У нас в стране довольно сложная система получения разрешительных документов на трудоустройство иностранных специалистов, особенно из стран СНГ, - объясняет Сергей Пушкарев. - Это снижает привлекательность края для благополучных и квалифицированных специалистов, способствует въезду малообразованных граждан, которые любой ценой и любыми методами решают здесь свои материальные проблемы, в том числе и добавляя забот правоохранительным органам".
Как результат, представители российских бизнес-структур, заинтересованные в найме иностранной рабочей силы, не хотят связываться с громоздким, дорогостоящим механизмом оформления. Многие из мигрантов, приезжая в край, вообще не регистрируются, проживая в частном жилом секторе или по месту работы: на тех же стройках коттеджей или рынках. Их количество колеблется в пределах 13-15 тыс. человек. Они живут на территории края от 3 до 5 лет, не имеют постоянной регистрации и не могут оформить свое правовое положение. И уехать тоже не могут - денег нет. По неполным данным более 70 тыс. иностранцев занимаются в Приморье незаконной трудовой и коммерческой деятельностью, участвуют в теневом бизнесе. В результате этого бюджет края лишается сотен миллионов рублей в виде налогов, имеет место и рост преступности.
Выход из ситуации, уже осознанной федеральными властными структурами, видится в принципиальном нововведении - уведомительном, а не разрешительном порядке въезда в Россию трудовых мигрантов из стран СНГ. Тем более что Госдума вполне оправданно подкрепила либеральную инициативу депутатов ужесточением административной ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в России граждан и лиц без гражданства - именно работодателей, а не работника. С другой стороны, оправдано также упрощение порядка получения разрешения на работу иностранному работнику.
В Приморском крае идет речь и о создании системы негосударственной поддержки трудящихся-мигрантов, оказания им гуманитарной, социальной и юридической помощи. Выполнение этих задач могли бы взять на себя традиционные или вновь создаваемые профсоюзы предприятий и организаций, использующих труд мигрантов. Такой профсоюз уже функционирует в Приморском крае.
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