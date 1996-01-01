Как приморский бизнес занимается благотворительностью

Рядом с нами можно увидеть десятки примеров безвозмездной помощи малоимущим со стороны бизнесменов. И это при том, что благотворительность не дает никаких льгот, а налоговые органы норовят "прижать к ногтю" всех шибко добрых.

Центр реабилитации несовершеннолетних "Маяк" г. Владивостока (в просторечии - приют для беспризорников на Эгершельде) переживал всякие времена. Лет 10 назад бывало такое, что детей кормить было нечем - только гуманитарная чечевица из-за границы. И тогда директор Александр Сергеевич ВИТАЛЬЕВ начинал обзванивать старых друзей центра, в числе которых ООО "Рыболовная компания "Море", всегда снабжавшее детей свежей рыбой. В трудную минуту можно было обратиться в лютеранскую церковь, и оттуда всегда приносили необходимые деньги на лекарства, вещи, продукты. Сегодня для центра спонсоры делают ремонт помещений и старенького автомобиля, помогают стройматериалами и мебелью, дарят шампуни, мыло и косметику для детей. "Наши спонсоры - люди скромные, - говорит Александр Сергеевич. - Когда я начинаю говорить слова благодарности, они стесняются, от благодарственных писем отказываются: "Мы же не на показ это делаем!".

Только благодаря частному бизнесу России, и в том числе Приморья, живет и развивается Международная благотворительная программа "Новые имена". В этом году ей исполняется 15 лет. "Раньше наши бизнесмены с трудом соглашались, что талантливым детям надо помогать. Инвалидам, сиротам - это понятно! Но постепенно многие поняли, что от молодых зависит будущее России. И вот на деньги спонсоров наши дети выезжают за границу, участвуют в международных конкурсах, - рассказала Эльвира ЛЫЧКОВСКАЯ, которая последние 5 лет руководит программой "Новые имена", возглавляя Приморское представительство Российского фонда культуры. - Постоянного финансирования у нашей программы нет, мы живем только на спонсорские деньги".

Варианты участия частного бизнеса в культурной жизни Приморья весьма разнообразны. Например, Леонид ВАЙМАН, руководитель скрипичного ансамбля "Элегия", питает огромное чувство благодарности к Эдите ЛАТУШКИНОЙ. Владелица ателье "Мастер" регулярно шьет для артистов ансамбля, в котором постоянно играют около 20 человек. А хозяйка художественного салона "Ностальгия" Тамара ВАВИЛОВА "взяла под крыло" музыкантов, которых привозит в Приморье агентство "Арт-классик". В ее загородном доме жил Зураб СОТКИЛАВА, дуэт из Америки - Эндрю КУПЕРСТОК (фортепиано) и Вилльям ТЕРВИЛИНГЕР (скрипка).

Но самый необычный спонсор - это Александр ЗЫРЯНОВ, президент Корпорации содействия региональному процветанию. Он покупает картины приморских художников для своего удовольствия. Может прийти на выставку и купить великолепное полотно известного художника, а может просто, гуляя по Светланской, купить то, что знатоки заведомо назовут китчем. Ему нравится окружать себя картинами. В кабинете Александра Зырянова висит 12 картин Сергея ЧЕРКАСОВА, вошедших в календарь. В офисе корпорации на всех этажах и в кабинетах висят картины приморских художников разных лет. Александр Зырянов вспоминает, что в конце 80-х к нему обратился за помощью Александр ГОРОДНИЙ, ныне директор музея современного искусства ДВГТУ. Позже сообщество художников "Триада" попросило его о помощи - были куплены картины и вывезены в Америку на выставку. Сейчас у Зырянова около 300 картин. Иногда они выставляются в музее Арсеньева. Зачем столько? "Объем недвижимости растет - пусть украшают стены", - отвечает бизнесмен-коллекционер.

Есть во Владивостоке детская городская больница №3 на Змеинке. Здесь лежат дети "отказные" и от ВИЧ-инфицированных родителей. Время от времени об их нуждах рассказывают телевидение, радио, газеты. В результате население реагирует довольно вяло, только сами журналисты приносят одежду, игрушки, деньги. Многие кандидаты в депутаты приходили в детскую больницу, знакомились с проблемами, смотрели на малышей, роняли скупую мужскую слезу. Но потом уходили и забывали о них навсегда.

Недавно Галине ИВАНОВОЙ, замглавврача, кандидату наук, ведущему детскому гастроэнтерологу, пришлось ходить с "протянутой рукой" по инстанциям, и что же? С бывшими пациентами разговаривать проще - они понимают, о чем речь. А другие возмущаются: "Я налоги плачу, вот пусть государство этими детьми и занимается!" Один гендиректор фирмы рассказал, что когда-то был большим милицейским начальником и машины у него стояли без бензина. Ему приходилось просить у бандитов деньги на бензин, чтобы их же ловить, сокращать преступность. И знаете - давали! "Этот эпизод меня шокировал, но я поняла - просить надо, такова российская действительность!" - сделала вывод Галина Иванова.