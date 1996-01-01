Летящий ангел княгини Морозовой

Бессменный руководитель благотворительного фонда "Участие", член комиссии по помилованию, председатель попечительского совета помощи детям, отцы которых погибли в горячих точках, президент фонда "Приморье без наркотиков", председатель совета почетных граждан Владивостока, член комиссии по борьбе с коррупцией - вот далеко не полный перечень общественной нагрузки, которую "тянет" на себе Светлана МОРОЗОВА.

За спиной ее называют графиней и поговаривают о тесных связях с "крестными отцами" Приморья. В интервью "ЗР" она развеяла мифы о себе и объяснила, почему люди должны помогать друг другу.

- Светлана Сергеевна, как вам удается одновременно делать столько разных дел?

- Все дело в учителях. Примечательно, что моя первая серьезная должность - инструктор в Крайсовпрофе (старое название Федерации профсоюзов. - Прим. "ЗР"), и сейчас, по прошествии стольких лет, я вновь работаю в профсоюзах, правда, уже в другом качестве. Я - советник председателя. А первым моим учителем был Иван ЕЛИЗАРЬЕВ, который руководил Советом профсоюзов. Он говорил мне: "Работай сейчас, а потом твое имя будет работать на тебя". Так оно и получилось. Вторым учителем я считаю замечательную женщину Павлину СОЛЕВАРОВУ, она была заместителем председателя горисполкома. Я работала в управлении культуры края. Вместе с ней мы готовили празднование 125-летия Владивостока. Это было большое событие для Приморья, а для меня стало школой организатора.

И еще я сделала важный вывод: с грамотными, умными и интеллигентными руководителями работать легче и результативней. Таким я считаю Виктора ПИНСКОГО.

Я вообще хотела уйти, как говорят, на заслуженный отдых, но, встретившись с ним и поговорив, я решила, что могу еще многое сделать для людей. Меня многие знают, я независимый человек, высказываю то, что думаю, и делаю то, что считаю нужным. Я что он умный, из тех руководителей, которые помогают, а не заставляют, и работает на свое имя, а не на имидж, болеет за свое дело и "заразил" меня этим же. Я сама поняла, как важны сегодня профсоюзы. И сегодня, став советником по связям с общественностью, я чувствую, что мой опыт и мое умение помогут многим людям.

Каждый день я убеждаю руководителей в том, что на их предприятии нужно создавать профсоюз - им самим это выгодно. Ведь коллективом проще управлять, когда он организован, а не по принципу "разделяй и властвуй", что сейчас очень распространено. Практически я делаю то же, что и всегда, - прошу помочь, но не одному человеку, а целому коллективу.

- У вас появилось так много работы, а как же ваша благотворительная деятельность?

- Благотворительностью занимаются не для удовлетворения амбиций, а потому, что душа болит. Я, как глубоко верующий человек, считаю, что отказывать нуждающимся - это грех. С другой стороны, если одному и тому же человеку помогать постоянно, то он обленится. Поэтому я помогаю только раз и всегда предупреждаю об этом. Кроме того, я помогаю только тем, кто действительно в этом нуждается, кто без помощи окажется один на один с суровой действительностью. К примеру, малолетние осужденные. Я не считаю их преступниками, можно даже сказать, что они пострадали от нашего общества, которое от них отвернулось и посадило в тюрьму. Когда я только организовала фонд "Участие" и начала собирать для них помощь, многие недоумевали - зачем? Я объяснила: если этими детьми не заниматься, они вольются в криминал, а если они увидят, что кому-то нужны, появится надежда, что они станут нормальными людьми.

- Кстати, о криминале. Многие считают, что вы связаны с преступными группировками и у вас даже есть прозвище Графиня?

- Сейчас мне смешно об этом слышать, а когда эти слухи только появились, я очень переживала. Потом друзья мне сказали: кто хочет, пусть так и думает - будут бояться в помощи отказывать. На самом деле я из криминала никого и не знаю, за помощью обращаюсь к предпринимателям, руководителям больших предприятий. Причем денег я никогда ни у кого не просила - только вещи, продукты и услуги, например, машину предоставить, чтобы все собранное привезти, организовать лечение, устроить на работу, получить документы, отправить детей к родителям. Кроме того, я помогаю не только "малолеткам" - они как вершина айсберга, гораздо больше времени и сил уходит на помощь ветеранам боевых действий и детям, чьи отцы погибли на войне. За каждой такой семьей закреплен попечитель, я нахожу людей, неравнодушных к чужой беде, знакомлю их, определяю форму их общения. Знаете, люди находят радость в том, чтобы помогать, они чувствуют ответственность, и в их жизни появляется смысл. Между прочим, осознать это, дано не всем.

Что касается "графини", то это не прозвище, а титул - я из древнего рода Морозовых, но никогда этим не бравирую. Хотя на самом деле все еще "хуже" - в 2004 г. Международный монархический союз за активную благотворительную деятельность присвоил мне титул "княгиня" и наградил орденом "Летящий Ангел" - он очень редкий и красивый. Хотя больше я люблю другой свой орден, которым меня наградил Патриарх Всея Руси Алексий II - "Преосвященной княгини Святой Ольги". Этот орден вручают за благотворительность.