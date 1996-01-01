...И кладбище в подвале

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, "Дальневосточная строительная компания" своими действиями нарушила ряд законов. По словам очевидцев, "строители ковшами экскаваторов ломали крышки гробов и человеческие останки, которые потом собирали в ящики и вывозили в неизвестном направлении".

"Покушения" различных организаций на этот земельный участок начались еще в 1990 г., но все они, начиная рыть котлован и наталкиваясь на человеческие останки, прекращали свою деятельность и восстанавливали поврежденный грунт. Факт захоронений не испугал только компанию "ДВСК". Под новый, 2005 г., когда жильцы домов по адресу Овчинникова, 18-20 мирно справляли праздник, строители уничтожили зеленые насаждения в сквере имени ГАГАРИНА и начали разрывать котлован. "Мы даже опомниться не успели, - недоуменно говорит Анна Михайловна, жительница дома № 22 по улице Овчинникова. - Они мигом завезли плиты, начали рыть котлован. А мы даже близко к стройке подойти не могли - там стояла охрана".

Несмотря на юридический опыт, приобретенный в делах по борьбе с покушениями на этот земельный участок, ЗАО "ДВСК" оказалось жильцам не по зубам. "Они даже мелочь сделать не могут, - говорит Анна Михайловна, показывая на изогнутый силовой кабель на голой земле, неаккуратно прикрытый кирпичами. - А ведь у нас здесь дети гуляют. Случись что, где потом виноватых искать?". Строительная компания не поторопилась что-либо сделать даже после заявления главы администрации Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА о том, что "жилого дома на этом месте никогда не будет". Самое интересное, что не далее как в мае текущего года строители заявляли совсем обратное: "Ничего страшного в том, что на этом месте находятся захоронения, нет. Вся Вторая Речка стоит "на костях", строительство все равно будет продолжаться".

Факт захоронений на этом земельном участке был подтвержден судом Фрунзенского района, это место отводилось под кладбище в период 1908-1938 гг. "На этом кладбище с 1908 г. хоронили горожан на 10 участках, в зависимости от вероисповедания, - заявил представитель жильцов Виктор ПОТОПЕЙКО. - В том числе и иностранных граждан, в основном японцев и китайцев". По его словам, здесь захоронены люди, скончавшиеся от туберкулеза и тифа, а, как утверждают специалисты санитарных служб, эти заболевания могут и сегодня представлять реальную опасность для жителей. Если учитывать то обстоятельство, что строители вывозят грунт со стройки к берегу моря в районе Владивостокского рыбокомбината, то возникает угроза для здоровья жителей всего города.

В мае 2005 г. Росприроднадзором была проведена государственная экологическая экспертиза этого места, но впоследствии Фрунзенским судом г. Владивостока она была признана недействительной. После вмешательства природоохранной прокуратуры были взяты дополнительные пробы. Анализ лабораторных исследований проб почвы подтвердил, что на территории проведения строительных работ предельно допустимые нормы тяжелых металлов превышены во много раз.

Этот факт представляет даже большую угрозу здоровью людей, чем захоронения. "Люди возле этого котлована в обморок падают, многим становится плохо. А еще наши дети играют с человеческими останками, так как работы по укреплению одной из стен котлована не были проведены. Это привело к обрушению грунта и вскрытию новых останков", - возмущаются жильцы дома.

Как в новом доме, построенном на этом земельном участке, будут жить люди, непонятно, а ведь некоторые из тех, кто собирается купить квартиру у ЗАО "ДВСК", планируют рожать и растить детей. Между тем квартиры в еще не достроенном доме продают не менее чем по $1 тыс. за кв. м. "Человеческие останки, находившие на этом месте, перезахоронены не были, - негодует Виктор Потопейко. - По сути над ними просто надругались".

Очевидцы утверждают, что некоторые останки и вовсе сжигались прямо в котловане. А если учесть, что по закону "О погребении и похоронном деле" ЗАО "ДВСК" после должного перезахоронения останков по всем правилам не имело права трогать этот участок земли еще в течение 20 лет (использовать его можно только под зеленые насаждения), вопрос о соблюдении каких-либо норм этой компанией просто отпадает. "Перезахоронение было проведено. Был заключен соответствующий договор с МУПП "Некрополь", и останки были перезахоронены", - защищают свою точку зрения представители "ДВСК".

"Право на перезахоронение принадлежит родственникам умерших, - не согласен с ними Виктор Потопейко. - Это прописано в Федеральном законе "О погребении и похоронном деле". В нашем же случае никто даже не пытался найти родственников и спросить их разрешения". В июле 2006 г. прокуратурой края была проведена проверка по обращениям граждан о незаконном ведении строительных работ. Проверка выявила ряд правонарушений, которые были совершены ЗАО "ДВСК" в период 2001-2005 гг.

Также проверкой было выявлено, что ЗАО "ДВСК" активно рекламирует квартиры еще в не построенном доме по улице Овчинникова. Причем компания знает, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства. А это, в свою очередь, может привести к существенному нарушению имущественных прав граждан. В данный момент строительные работы на земельном участке по адресу Овчинникова, 18-20, несмотря на все выявленные правонарушения и имеющиеся решения судов, запрещающие стройку, все равно ведутся.