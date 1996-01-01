Главная проблема Дальнего Востока - это отсутствие населения. Промышленности, дорог и прочей инфраструктуры у нас нет просто потому, что их некому и не для кого строить. Где никто не живет, там и нет ничего. Применительно к инновациям это правило можно сформулировать как "эффект сотой обезьяны" - где-то я о нем читал...

Посадили обезьяну в вольер. В вольере - гора щебенки, перемешанной с рисом, и сито. Голодная обезьяна начинает рис собирать по крупинке. Потом к ней подсаживают вторую обезьяну, третью, четвертую... И все ведут себя одинаково.

Наконец, когда их становится сто, какой-нибудь обезьяне приходит в голову воспользоваться ситом и она начинает рис просеивать. Вот это и есть инновация. Так вот, мне кажется, что инновационный успех можно ожидать там, где есть сотня обезьян. Другими словами - необходимая плотность населения.

Китайцев надо сюда запустить, японцев, корейцев, индусов, чтобы жило здесь не 9, а 20-30 млн. Они же сразу благоустраиваться начнут, и все закипит.

Многие дальневосточники опасаются, что новое население вытеснит с Дальнего Востока европейскую культуру. Но ведь и про Калифорнию шутят, что там уже пора узаконить испанский язык в качестве государственного.

На мой взгляд, то, как здесь будут сосуществовать люди разных культур - это исключительно вопрос законодательства! К сожалению, я даже не представляю себе, какие инновации на государственном уровне должны вдруг произойти, чтобы здесь были реализованы такие законы.

И еще мне кажется, что Россия стоит сейчас на пороге глобальных перемен, которые заключаются в приходе к нам мировых капиталов, финансовых фондов. Пока им здесь неуютно. Но они постепенно продавливают ситуацию. И масса их несопоставима с теми деньгами, которые крутятся у нас внутри, - и "белыми", и "черными". Рано или поздно, но масса этих денег сделает неэффективным использование в российском бизнесе и в политике "черных" и "серых" схем.

Мне вообще кажется, что здесь, на Дальнем Востоке, экономический взрыв может произойти в любой момент. Если, скажем, на таможне навести порядок, то производство в Приморье сразу пойдет вверх.

Второй фактор - перегретая экономика нашего соседа Китая. Ведь если курс юаня вдруг встанет на место и повысится в 1,4 раза, то сразу повысится и конкурентоспособность российских товаров, и они смогут успешно конкурировать с товарами китайскими. Хотя бы просто потому, что у нас сырье дешевле.