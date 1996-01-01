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Кто на новенькое?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в экономическом обороте России находится всего 0,4% результатов научно-технической деятельности, тогда как в развитых странах этот показатель равен 70%.

По информации Ассоциации менеджеров, Россия сегодня не попадает даже в двадцатку государств с развитой инновационной экономикой. Наша доля не достигает и 1% мирового рынка инноваций. По другим данным она составляет 0,3%, в то время как США - 36%, Япония - 30%, и это при наличии 12% российских ученых от их общемирового количества.

Если же, забегая вперед, обратить свое внимание на Дальний Восток, то там и вовсе можно инноваций не разглядеть, потому что доля инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке российского Дальнего Востока, по данным за 2005 г., так мала, что учету не поддается. Она попросту не видна статистике.

Полный текст статьи читайте в печатной версии.

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