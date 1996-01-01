Кто на новенькое?

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в экономическом обороте России находится всего 0,4% результатов научно-технической деятельности, тогда как в развитых странах этот показатель равен 70%.

По информации Ассоциации менеджеров, Россия сегодня не попадает даже в двадцатку государств с развитой инновационной экономикой. Наша доля не достигает и 1% мирового рынка инноваций. По другим данным она составляет 0,3%, в то время как США - 36%, Япония - 30%, и это при наличии 12% российских ученых от их общемирового количества.

Если же, забегая вперед, обратить свое внимание на Дальний Восток, то там и вовсе можно инноваций не разглядеть, потому что доля инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке российского Дальнего Востока, по данным за 2005 г., так мала, что учету не поддается. Она попросту не видна статистике.

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