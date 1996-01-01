"Американец" из поселка Николаевка

В Николаевке Петр КАЛИТЕНКО больше известен по своему прозвищу - Американец. Сюда в поселок под Хабаровском он перебрался в конце 60-х годов после освобождения из лагеря. По Николаевке сразу начали распространяться слухи, что Калитенко был осужден по "политической" статье за то, что шпионил на американцев. Тогда Петр Николаевич решил раз и навсегда объясниться с односельчанами.

"Я предложил районному начальству: хочу в нашем клубе прочитать "лекцию" о том, как все было на самом деле, а то люди обо мне говорят разное, а каждому же не объяснишь", - вспоминает Петр Калитенко. Лекция так и не состоялась. Наверху решили, что бывшему заключенному на трибуне клуба не место. Но Американец не отчаялся и сел за написание мемуаров. Спустя 40 лет после его путешествия, воспоминаниями сельского пенсионера заинтересовался один из американских издателей.

А началось все с того, что когда-то, в 1965 году двое жителей чукотского поселка Лаврентия Петр Калитенко и Григорий САРАПУШКИН на самодельной лодке отправились за грибами. Их путь лежал на один из островов, где росли особенно крупные белые грибы. Когда большую землю уже нельзя было разглядеть в бинокль, неожиданно подул сильный ветер. Почуяв неладное, грибники попытались повернуть назад, но безуспешно - шторм уносил лодку к побережью Аляски. "В бинокль я увидел берег с какими-то постройками. Сразу было видно, что дома не наши. Но сил грести уже не было, и мы решили выйти на берег, чтобы обогреться", - так по версии Петра Калитенко и начались его заокеанские приключения.

Первыми на американском берегу граждан СССР встретили эскимосы, вскоре подъехал местный шериф с англо-русским разговорником. На Аляске Калитенко и Сарапушкин пробыли недолго, через два дня за ними приехали люди в штатском и увезли в Вашингтон. Вынужденные мигранты оказались под домашним арестом в загородном особняке. Петр Калитенко и его товарищ прошли через детектор лжи и круговые допросы. "Вначале нас спрашивали, с какой целью нас заслали в США. Затем начали задавать странные вопросы: какие женщины в СССР, сколько у нас в стране машин", - вспоминает Петр Калитенко. Через полгода спецслужбы потеряли интерес к двум русским. Оказавшись на свободе, Сарапушкин сразу отправился в советское посольство, Калитенко медлил - из посольства ему пришло письмо от жены с отказом от мужа-"перебежчика".

" - Нас будут судить за переход границы? - спросил Сарапушкин.

- Если поверят, что мы попали в Америку случайно, не будут, - после долгого раздумья ответил я.

- А поверят?

- Не знаю-не знаю. Вот представь, что я следователь, а ты у меня на допросе. И я утверждаю, что вы сознательно нарушили государственную границу СССР. Попробуй, докажи обратное".

(Из книги П. Калитенко "За грибами вокруг света")

Петр Калитенко обосновался под Детройтом в доме эмигрантов-украинцев. С их помощью нашел работу в автомастерской. Новые друзья подарили ему подержанный "Форд", на котором разведенный Калитенко часто разъезжал по ночному Детройту, как он сам говорит: в поисках приключений. Неизвестно, сколько бы продолжалась заокеанская жизнь советского механика, если бы среди украинской диаспоры не начали распространяться слухи, что Калитенко - осведомитель КГБ. После нескольких покушений на свою жизнь Петр Калитенко решил "отдаться в руки советского правосудия" и позвонил в посольство.

В Москве у трапа самолета "блудного сына" родины ждала черная "Волга". "Когда меня кагэбэшники везли из Шереметьево в Лефортово по ночной Москве, они меня спросили: "Как вам наша столица после Америки?" Я подумал и говорю: "Очень угрюмо и очень серо", - рассказывает Петр Калитенко. Доказать измену родине следователи КГБ так и не смогли, Калитенко осудили по редкой тогда статье - незаконный переход границы. В лагере под Магаданом у него нашелся только один коллега - маляр из ЕАО, который на спор перешел по льду Амура в Китай. Пробыв в лагере два года, Калитенко на третий освободился по амнистии. Но в его благонадежность власти поверили не сразу. "Следили за моим домом, проверки устраивали. Как-то раз заходит незнакомый человек и приносит радиостанцию. Говорит: "Я слышал, ты в радиотехнике соображаешь, помоги отремонтировать". Ну, я его сразу за дверь и выставил", - смеется Петр Калитенко.

В советское время он несколько раз отправлял свою книгу в московские издательства и получал стандартный ответ: опубликовать вашу рукопись не представляется возможным. В годы перестройки в одной из хабаровских типографий согласились отпечатать "Вокруг света за грибами", но оплатить даже скромный тираж пенсионер не смог. Сейчас одна надежда на заокеанского спонсора. По словам Петра Калитенко, его рукописью активно интересуется один из американских издателей. Поселковый литератор уже подумывает, не дописать ли заброшенную несколько лет назад повесть из лагерной жизни. Рабочее название рукописи - "Преступление без наказания".