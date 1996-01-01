До 30-ти въезд запрещен

Агентства, предлагающие жительницам Хабаровска трудоустройство в Японии, сейчас переживают нелегкие времена. Консульство Страны восходящего солнца все чаще отказывает молодым хабаровчанкам в получении визы. Сотрудники консульства "отсеивают" россиянок, замеченных за работой хостес в ночных клубах японских мегаполисов.

Заместитель генерального консула Тосикадзу МУТО заявил, что ограничения вводятся для блага гражданок России. "Нас очень волнует судьба русских девушек, которые работают в так называемых увеселительных заведениях", - озвучил господин Муто официальную позицию японских властей.

В категорию "неблагонадежных" так или иначе попадают все женщины до 30 лет, желающие посетить Японию. Руководители туристических компаний признаются, что теперь одинаково трудно получить и рабочий сертификат, и гостевую визу, однако официально комментировать новую миграционную политику большинство из них отказывается.

Лишь в одном из агентств по международному трудоустройству нововведения назвали "ущемляющими права человека". "Мы работаем на рынке международного трудоустройства шесть лет. Такой ситуации еще не было. Если раньше в неделю мы отправляли в Японию 20-30 молодых туристок, то сейчас 5-6", - рассказала корреспонденту "ЗР" исполнительный директор агентства Scarlett Наталья ЕРМАКОВА. По ее словам, в получении визы недавно было отказано даже молодой семейной паре, у которой в Японии небольшой автомобильный бизнес. "Семья ведет совместный бизнес. Они отправляют документы и получают отказ. Пара молодая - супругам еще и 30 нет. Мы пытались узнать причину отказа, но ответа не получили", - посетовала госпожа Ермакова.

Хотя на "танцовщиц" и "участниц вокальных коллективов" запрет японских властей официально не распространяется, при малейшем подозрении любая гражданка России до 30 лет становится невъездной. По мнению бывших хостес из Хабаровска, запрет прежде всего выгоден их японским коллегам, которые не выдерживают конкуренцию с девушками из России.

- Ограничение на въезд подстегнут нелегальную миграцию в Японию, - убеждена Елена РОВЕНСКАЯ, в недавнем прошлом хостес, а ныне журналистка одной из хабаровских телекомпаний. "У девочек, которые ездят постоянно, связи наработаны. Они знают, куда ехать, могут попробовать и нелегально проникнуть в Японию, - считает Елена Ровенская. - Это, конечно, опасно, но об опасности мало кто задумывается".

В зависимости от уровня заведения зарплата российских хостес составляет от $500 до $2000. Билеты, визы и проживание оплачивал работодатель. Многие хабаровчанки только благодаря работе в Японии смогли приобрести в родном городе квартиры, автомобили и терять высокооплачиваемую профессию они не намерены. Первой реакцией хабаровчанок на запреты стал пока только повышенный спрос на женихов из Страны восходящего солнца. Растет и число желающих изменить паспортные данные. "Естественно такие девушки указывают, что меняют фамилию, имя, отчество по семейным обстоятельствам. Это очень субъективные причины, а мы не органы дознания, чтобы докапываться до истины", - говорит заместитель начальника отдела загс администрации Хабаровска Татьяна ИЩЕНКО.

"Насколько я знаю, девушки, работавшие хостес, собираются в Японию в качестве туристов, бизнесменов. Есть подозрение, что такие девушки вновь поедут с целью работать хостес", - поделился своими опасениями господин Муто. Впрочем, желающих въехать в Японию по новому паспорту в скором времени ожидает неприятный сюрприз: японский парламент уже утвердил законопроект об обязательной дактилоскопии для иностранцев, желающих получить въездную визу. Туристические агентства Хабаровска вынуждены сокращать японское направление и все чаще предлагать молодым хабаровчанкам трудоустройство в Южной Корее, где уровень зарплат ниже, зато миграционное законодательство значительно либеральнее.