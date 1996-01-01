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В Приморье появится совет традиционных конфессий
Представители христианского и мусульманского духовенства Приморья выступили с инициативой создания Межрелигиозного совета края. Пожалуй, впервые на Дальнем Востоке сделана попытка прийти к общему видению духовного развития общества со стороны всех традиционных религиозных направлений.
Значимость события подчеркивает тот факт, что посвященная созданию Совета пресс-конференция проходила в здании краевой администрации. Однако сами представители религиозных течений поспешили заявить о своей независимости от каких бы то ни было органов власти. "Мы не ассоциируем себя с государством или какой-либо политической силой. Вместе с тем в состав руководящих органов Совета религиозных конфессий, несомненно, войдут представители общественных организаций и властных структур", - заявил архимандрит Владивостокской епархии отец СЕРГИЙ. Его мысль продолжил глава Духовного управления мусульман азиатской части России имам АБДУЛЛА: "Сегодня верующие люди, какую бы религию они ни исповедовали, по сути, "отсечены" от принятия тех или иных законов. Поэтому нашей общей задачей является объединение верующих и донесение их голоса до власти".
Вместе с тем, как заявили участники Совета, они не ставят перед собой цель сближения или объединения религиозных доктрин. Что касается основных направлений деятельности Межрелигиозного совета Приморского края, то главный упор в своей работе представители различных религий намерены сделать на координацию усилий по укреплению нравственности. В частности, члены Совета собираются потребовать законодательного ограничения "непотребной рекламы" на телевидении и развернуть пропаганду семейных ценностей, направленную на решение демографической проблемы.
Кроме того, планируется поднять вопрос о налоговых льготах для религиозных сооружений - не секрет, что сегодня храмы, мечети и синагоги по всей стране вынуждены платить налоги и сборы в качестве юридических лиц. Окончательно структура нового межконфессионального органа будет оформлена в ближайшие несколько недель. Нужно сказать, что подобные структуры уже есть во многих регионах России, а на федеральном уровне Межрелигиозный совет действует с 1997 г. Инициаторы создания приморского Совета уверены в том, что верующих не стоит делить на христиан, мусульман, буддистов, иудеев и т.д. "Заповеди и запреты у нас, по сути, одни и те же. Двери нашего объединения открыты для всех традиционных конфессий. А какая религия в Судный день будет ближе к Богу, решать не нам", - подвели итог пресс-конференции представители религиозных течений.
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