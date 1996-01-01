Мечеть во Владивостоке появится в 2008 г.

"ЗР" уже сообщал о намерениях мусульманской общины Владивостока построить мечеть на кольце 3-й Рабочей. Похоже, что на этот раз вопрос о строительстве культового сооружения, неоднократно стопорившийся прежней городской администрацией, окончательно решен.

Как заявил корреспонденту "ЗР" лидер мусульманской общины края имам АБДУЛЛА, к настоящему времени урегулированы все юридические вопросы, касающиеся выделения участка под строительство. Мечеть окончательно решено построить около 114-го дома по проспекту "Красного знамени", там, где сейчас находится автостоянка.

"В настоящее время организован специальный фонд, предназначенный для сбора средств на строительство мечети", - заявил имам. По его словам, закладка первого камня будущей культовой постройки состоится ближе к осени нынешнего года, а полностью завершить строительные работы планируется в течение двух лет.