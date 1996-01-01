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Автомобиль как средство размножения
Секс в автомобиле. Почти экстремальное удовольствие, которое не получал разве что ленивый автовладелец.
Психологи единодушны: люди предаются плотским утехам в салоне авто ради новых ощущений. Нестандартность ситуации, новые позы, партнеры плюс возможность воплощения в жизнь самых невероятных фантазий делают секс в машине устойчивым явлением современной жизни.
Правда, существуют и более приземленные причины регулярного перепрофилирования авто из обыденного средства передвижения в дом свиданий - отсутствие у партнеров нормального места встреч (например, место постоянной прописки занято родителями, сестрой, женой) или тривиальная нехватка денег на съем уютного уголка в гостинице. Последнее характерно для молодого поколения. Хотя и взрослые мужики не прочь развлечься в машине - мол, зачем тратить деньги на какой-то "хотель-мотель", когда поблизости лесочек, там и справим плотскую нужду, а на сэкономленные деньги лучше водки подкупим да закусочки. Ясное дело, что при таких раскладах большинство женщин начинают кокетливо морщить напудренные носики и говорить о приличиях, неудобствах, антисанитарии и т. п. Что, впрочем, ничуть не мешает прелестницам уже через несколько минут предаться экстремальным закидонам.
Экстремальный контакт
Самый главный минус - ограниченное пространство, если у вас, конечно, не собственный автобус. По признанию всех "любителей автоутех", самые приспособленные для любви - американские машины. Они длинные, как трамваи, широкие, как бульдозеры, для секса полное раздолье. На втором месте (из-за высокой стоимости) значатся кабриолеты всех мастей. Далее по популярности следуют универсалы типа VW Passat, Opel Omega или ГАЗ-31022. "Сараи", так в народе называют этих монстров, прельщают тем, что в них, разложив сиденья, вы запросто развернете полноценный танкодром. При этом в универсалах трансформация задних сидений не затрагивает водительское место и соседнее с ним пассажирское кресло, что дает возможность при наличии понятливых попутчиков заняться в дальней дороге интимом в прямом смысле с ветерком, непосредственно в процессе движения. Бывалые люди говорят, что при скорости 120-150 км/ч да по холмистой местности с плавными перепадами высот ощущения непередаваемые. Впрочем, эстеты широкие ложи в универсалах воспринимают как пошлость и консерватизм, которые по определению не могут сочетаться с понятием экстремального секса в авто. Им подавай тесный контакт.
Еще одна разновидность секс-экстремалов - граждане, предпочитающие предаваться любви, продолжая управлять автомобилем. Переднее водительское кресло сдвигается назад до упора, спинка откидывается так, чтобы парень рухнул за руль в полулежащем положении (естественно, без штанов). Ну а дальше дамочка седлает партнера, педаль газа в пол, и вперед. Кстати, ни в коем случае не надо пытаться вдвоем управлять машиной. Конечно, лучше заниматься подобным безбашенным спортом на глухих проселочных дорогах вдали от других участников движения. В противном случае ДТП не избежать. Ведь здесь главное не скорость, а двигательный процесс. Да и с гаишниками при встрече придется как-то объясняться.
То же самое можно сказать и про другие милицейские службы. Хотя в большинстве случаев любопытство стражей порядка заканчивается проверкой документов и ехидным пожеланием "счастливого секса". Правда, иногда люди в форме любезно просят застигнутую ими врасплох парочку быть осторожнее и на момент соития двери авто все-таки блокировать. А то неровен час налетят разбойники-грабители, весь кайф поломают. Статистики, сколько в столице и Подмосковье грабят людей, находящихся в столь пикантной ситуации, нет. Да и откуда ей взяться, ведь никто из потерпевших не пишет в заявлении: на меня напали, когда я занимался в машине любовью с подружкой Галей.
Между тем ни для кого не секрет, что практически в каждом районе есть места, своим географическим расположением притягивающие любителей автосекса.
Панельное знакомство
В последние время про дорожных проституток написано немало, так что повторяться не будем. Скажем лишь, что самый дешевый секс в машине с придорожной жрицей любви обойдется вам в 300-600 рублей. Но будьте осторожны. И не только в смысле дурных болезней. Такса может значительно повыситься благодаря милицейскому вмешательству. Дело в том, что, сняв шоссейную девочку, большинство клиентов начинают ее пользовать, что называется, не отходя от кассы - метрах в 300-500 от сутенерской точки, чуть ли не на обочине. Блюстители порядка прекрасно осведомлены об этом. И не преминут раскрутить вас на дополнительные "бабки". Для горе-"казанов" из сложившейся ситуации есть два выхода: либо плюнуть на все и рвать когти домой от греха подальше, либо заплатить ретивым служакам отступные. Цена взятки договорная - насколько хватит красноречия.
Некоторые водители (и, между прочим, водительницы) идут другим путем. Им не нужна продажная любовь - подавай некоммерческую романтику случайных связей на добровольной основе. Любые советы тут давать глупо - все в ваших руках. Только стоит не забывать про Уголовный кодекс и вести себя прилично.
Статистика
По статистике, 50% американцев первый сексуальный опыт получили именно на заднем сиденье автомобиля и именно здесь был зачат каждый третий янки.
В Великобритании компания MSN Carview провела соцопрос. Выяснилось, что каждый четвертый британец после офисной рождественской вечеринки занимается сексом с коллегой по работе в припаркованной на стоянке машине.
Согласно опросу, проведенному компанией Honda, более половины жительниц Великобритании занимались любовью в автомобиле. А по данным агентства Conde Nast, подобный опыт имели 67%.
В Бразилии на изучении проблемы не остановились. Сейчас там любовные парочки могут припарковать машину в специальном месте, дабы без лишних эксцессов наслаждаться интимом. База обслуживания секса в автомобиле Laredo Drive открылась в Форталезе. Площадь Laredo Drive 950 кв. м, поделенных на 20 парковочных мест размером 5 на 2,85 м. Место можно снять в аренду за $ 2 в час, а добавочное время обходится в 25 центов. Каждую ночь секс-площадку посещают восемь-десять пар.
Кстати, Россия не отстает от Бразилии. Правда, бразильское ноу-хау у нас прижилось пока нелегально и только у проституток (тоже находящихся на нелегальном положении). В качестве охраняемой секс-площадки используются обычные автостоянки, где по сходной цене и предлагают себя дамы легкого поведения. По принципу авто ваше услуга наша.
Мнение эксперты
Андрей КУДИН, и.о. начальника отдела ГУВД Москвы по борьбе с преступлениями в сфере общественной нравственности:
- По обоюдному согласию вы можете заниматься сексом где угодно, но не там, где вас увидят люди.
Если мимо вашей машины ходят женщины с детьми, своими недвусмысленными действиями вы оскорбляете их нравственность.
Речь идет о неуважении к нормам общественной морали, глумлении над честью и достоинством окружающих. Это можно расценить как хулиганство и привлечь виновных к уголовной ответственности. Срок от 4 до 7 лет. Но нужны свидетели ваших бесчинств. Учтите, прецеденты были.
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