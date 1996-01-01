Лошадиный бум

В последние годы стало модным и престижным иметь в частной конюшне лошадь. Докатилась эта мода и до Дальнего Востока. Теперь состоятельные жители Владивостока тратят большие деньги на покупку породистых лошадей, дорогой амуниции, а потом... не знают, что со всем этим делать.

Практика показывает, что большинство владельцев лошадей во Владивостоке приобретали себе лошадь ради престижа и для собственного удовольствия, как любое другое домашнее животное - собаку или кошку. Правда, стоит этот каприз несколько дороже: за породистого коня нужно выложить от 25 тыс. руб. до нескольких тысяч долларов. Поскольку в Приморье разведение лошадей в промышленных масштабах давно исчезло, за животными порой приходится ездить на конные заводы в другие регионы страны.

Конь в мешке

Как правило, будущий владелец не имеет представления о содержании лошадей и не желает обременять себя этими заботами. Таким образом, прежде чем купить животное, он подыскивает для него конюшню, и тут начинаются проблемы. То, что можно назвать конюшней в полном смысле этого слова, (а какие они должны быть, будущий владелец коня видел в других городах), во Владивостоке и его пригороде просто нет.

- У нас еще не успели развить культуру содержания и разведения лошадей, - говорит инструктор автономной некоммерческой организации "Приморский клуб любителей лошадей "Кавалькада" Ольга ИВАНЕНКО. - Попытка, предпринятая несколько лет назад на Уссурийском конном заводе, к серьезным результатам не привела. Предприятие обанкротилось раньше, чем у нас привились конные традиции.

Между тем в Приморье существует несколько частных конюшен, все они, правда, находятся далеко от краевого центра. Ближайшая - в Надеждинском районе. В итоге хозяин вынужден оставлять своего любимца и навещать его не так часто, как хотелось бы.

Но вернемся, собственно, к покупке лошади. "Допустим, человек приехал на конный завод или ипподром один, без специалистов, и просит сотрудников подобрать ему коня, - рассказывает Ольга. - При этом он даже не знает, для чего ему нужна лошадь: для занятий конным спортом, охоты или прогулок по лесу. В общем, определиться нужно заранее, тогда вы не будете выбирать животное только по внешнему виду, что совершенно неправильно.

В противном случае, когда заводчики понимают, что коня покупает дилетант, они могут навязать ему какого-нибудь выбракованного жеребенка. Для справки: верхом можно начинать ездить на 2,5-3-летней лошади. В общем, процесс покупки коня напоминает то, как женщинам "впихивают" якобы крутые машины. Даже если покупатель возьмет с собой на завод приморского конника, все равно не факт, что он купит лошадь, которая ему подходит, Потому что местные специалисты - в основном спортсмены и, соответственно, коня подберут для спорта, что клиенту, может, и не нужно вовсе".

Конюхи - в дефиците

По мнению специалистов, даже если покупатель выбрал хорошую породистую лошадь, поставил ее на конюшню и обеспечивает трехразовым питанием, это не означает, что все проблемы решены. Лошадь - это не собака и тем более не хомячок. Ее недостаточно кормить, чистить и убирать из-под нее навоз. Лошади не только нужно двигаться, ее надо тренировать, хотя бы для того, чтобы она не застаивалась. Иначе у нее скапливается столько энергии, что к ней боится подойти даже профессиональный берейтор (специалист по выездке верховых лошадей). И уж тем более опасно на нетренированную лошадь садиться неопытному хозяину: 400-килограммовая махина, особенно если это молодой жеребец, если не убьет, то покалечит. Что же касается охоты, на которую решит отправиться владелец, то реакция коня, не привыкшего к поездкам по лесу, сама по себе может быть страшной, что уже говорить о первом выстреле из ружья.

Предположим, хозяин коня осознал необходимость нанять на работу тренера. Но, оказывается, совсем не просто найти профессионалов: во всем Приморье таких специалистов, как, впрочем, и грамотных конюхов - по пальцам пересчитать. Одновременно с конюхом и берейтором нужно еще нанять ветеринара, потому что породистые лошади капризные, нежные (тонкошкурые), со слабым иммунитетом, привыкшие только к родной конюшне, манежу и абсолютно не приспособленные ни к езде по лесу, ни тем более к охоте. По словам Ольги, "количество вложенных в лошадь денег не является гарантией того, что хозяин сможет проехать на ней дальше манежа".

Для "внеманежных" целей, по мнению знатоков, лучше всего подходят местные деревенские лошади, выросшие в табуне. Тут уж приходится выбирать между желанием похвастаться перед знакомыми племенным жеребцом и безопасной ездой.

О том, к чему может привести неумелое обращение с лошадью, показывает случай, произошедший в одной владивостокской семье. Один состоятельный человек купил для своего 12-летнего сына жеребенка. Воспитанием живой игрушки подросток занимался самостоятельно. Причем юный хозяин откровенно побаивался подросшего жеребца, пытался убегать, а когда конь его догонял, пацан "откупался" едой. Жеребец быстро сообразил: если начать пугать мальчика, то он его накормит. Отец позвал тренера, когда конь вырос и начал гоняться за сыном и наскакивать на него передними копытами. Если бы не вмешался берейтор, пагубная привычка жеребца стоила бы мальчику жизни. После того как отец это осознал, он готов был отдать коня за бесценок. Но кому теперь нужен такой конь?..