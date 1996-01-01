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Кулинарные пристрастия великих

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Странные мы существа - люди. Мало нам наслаждаться плодами творения великих представителей своего вида, хочется все время знать больше: как выглядели, в какой обстановке жили, чем потчевали своих гостей.

6 место: Екатерина II, хоть окружала себя роскошью, но любила и простоту. Традиционные русские угощения (кулебяки, ватрушки, сальники, сбитень) дополняли модными французскими блюдами. Вот лишь некоторые: пуларды с кардонами, рулады, индейки с шио, тjорты, терины с крылами и др.

5 место: Иван Андреевич Крылов был совершенно равнодушен к своему внешнему виду, но было трудно найти человека, более трепетно относившегося к своему желудку: крученинки из щуки (готовятся тремя поварами 6 часов), телятина жареная с соусом из яблок и брусники (4 часа приготовления) были самыми "простыми" среди его излюбленных блюд.

4 место: легендарный Денис Давыдов был таким же гулякой, как его сотоварищи-гусары. Шампанское лилось рекой: при каждом открывании бутылки пробка неизменно стреляла в потолок и обильной пеной обливала присутствующих. А что было на закуску? Паштет из гусиной печени, перепела с сырными кнелями, говядина (разумеется, по-гусарски), жаркое, кулебяки, расстегаи, севрюга под шампиньонами, фазан с луком, грибами и маслинами.

3 место: В семье Пушкиных готовили диковинные блюда по рецептам рукописных книг. Но Пушкин никогда не отказывался от киселей, гречневой каши и моченых яблок и варенья. Он мог его есть ложками, запивая молоком из ледника. Делал он это так зажигательно, что даже равнодушные не могли устоять и принимались с таким же аппетитом уплетать варенье.

2 место: Николай Островский был большой охотник до расстегаев с мясом, фисташкового мороженого и фруктового торта.

1 место: вы читали Гоголя на голодный желудок? Не рекомендуем! Николай Васильевич разбирался в кулинарии безупречно! Он описывал блюда в своих произведениях так, что даже дрогнет самый суровый диетконтроль! "Кулебяку сделай мне на четыре угла, в один угол положи щек осетровых, с другой запусти гречневой каши да грибочков с луком, да молок, да еще там этакого... Да чтоб она с одного боку подрумянилась, а с другого пусти ее полегче..." Однако в жизни из-за бедности он редко позволял себе изыски: закуска из свеклы, сбитень, борщ да вареники.

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