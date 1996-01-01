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У нас публика не ходит "на еду"
Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, а также ресторанное агентство "Анонс" пригласили во Владивосток именитого критика и почетного члена Южной Академии Гостеприимства Олега НАЗАРОВА. Помимо владивостокцев на проведенный в приморской столице семинар по названию одноимённой книги "Как раскрутить ресторанный бизнес" съехались владельцы и управляющие заведений из Благовещенска, Уссурийска и Камчатки.
Наш корреспондент встретилась с Олегом Назаровым в фешенебельном ресторане французской кухни "Клуб "Мoнaкo" в цeнтpe Влaдивocтoкa, чтобы побеседовать о его предпочтениях в ресторанном бизнесе, кулинарии и обо всем, что касается вкуса жизни.
Шоколадные олигархи
- Не станем задавать тривиальный вопрос, понравилось ли вам в нашем городе, надеемся, что вы уже здесь были. Как перенесли столь долгий перелет?
- Перелет нормально, самолет хороший - Боинг 767. А что касается Владивостока, то в начале 90-х годов он для меня был практическим родным городом. Я по 3-4 раза в год мотался к вам, у меня здесь жила любимая девушка. В то время я был писателем-сатириком, и гонорар с одного моего концерта составлял 300-500 рублей, т.е. мог вполне себе позволить такие романтические прогулки.
- Ваше агентство "Назаров и партнерши" создает массу пиар-проектов, которые проводятся как в Москве, так и в городах России и СНГ. Какие особенно любимы вами?
- Проекты - все, как дети родные, а их на сегодняшний день больше 300, и все они мне близки. Но есть особо талантливые и успешные - классика жанра. Мне наиболее запала в душу открытая галерея шоколадных фигур олигархов. Не буду называть фамилии изображенных, т.к. для Владивостока они ничего не скажут. И следующая акция, которая ценна для меня - "якобы вручение якобы копии якобы Шапки-Мономаха якобы Путину".
- Президент-то Шапку получил?
- Якобы Путин? Нет, не получил. Но зато все об этом писали - что и есть главное для "пиарщика". Если задуматься, были ли провальные кампании?! По моему мнению, не было. В первые 40-50 акций нам повезло, не было проколов. А затем, когда осознаешь законы жанра и понимаешь, что, как ни крути, а 2 x 8 =16.
Владивосток отстает от Москвы на два-три года
- Если вернуться к Владивостоку и ресторанному бизнесу, можете ли вы оценить уровень ресторанов в нашем городе?
- Могу. В последние полтора года я много путешествую, бываю в разных городах, т.к. во мне неожиданно открылись таланты лектора и преподавателя, и наблюдаю. Если Москву взять за точку отсчета "0", то Питер в чем-то позади столицы года на два, а в чем-то превосходит на год. В северной столице вообще все по-другому, более развязно, с размахом. Киев года на три отстает, Алма-Ата - лет на пять, отстает, Саранск - на пятнадцать. Владивосток, естественно, отстает, но, как ни странно, ненамного, года на два - три.
В нескольких ресторанах я побывал, и впечатление, что это абсолютно московское место, с абсолютно московскими тенденциями. Что в самом деле радует - во Владивостоке есть все форматы: и попсовые, и дорогие, и просто вкусные.
- Какие конкретно рестораны во Владивостоке вы посетили?
- Мы начали с "Владимирской слободы": стиль - outdoors, для пикников. Ресторан украинской кухни, прикольный, веселый. Все сытно. Но цены, на мой взгляд, завышены. Обычно как оценивают работу? Люди приходят, и это хорошо. Но если публики нет, то, что бы ни говорили, это совсем не успех.
Следующее заведение, куда меня сводили, - Coffе Studio. Я такой формат не люблю. Это место имиджевое, куда ходят тусоваться, а не кушать. Я заказал блюдо, исходя из названия, которое звучало как "Песня": трубочки из ананасов, крабов, креветок, сыра "Маскорпоне" с чесноком, майонезом на картофельном дранике. И все думал: как же кулинар все это изобрел и как применил свое мастерство?!
В общем, блюдо мне совершенно не понравилось, ананасы совершенно не чувствуются. Руководитель же Coffe Studio - ас своего дела, как пиарщик он просто гениален. Но снедь оставляет желать лучшего.
В Москве многие повара как работают? В чизкейк добавляют сыр "Янтарь" вместо сыра "Филадельфия". С точки зрения гастрономии - это уродство полное. И им это сходит с рук, только потому, что у нас публика "не ходит на еду". А в других странах люди ходят вкусно покушать то, что они не могут позволить себе в домашней обстановке.
Возьмем, например, ресторан "Клуб Монако": все очень вкусно, гастрономично. Будь ресторан "Монако" во Франции или Италии, он бы был забит народом, который летел бы сюда на лобстера, которого нельзя найти ни в одном другом ресторане. Но публики, если честно, меньше, им заслуживает это заведение.
Во Владивостоке меня пригласили и в ресторан "Дельмар". Он полностью соответствует моему мироощущению - и кухня, и местоположение. Все адекватно, и хотя посетителей немного, но чувствуется, что есть постоянная клиентура.
Был еще в "Комитете". Имидж и кухня, в общем, понравились. И как сейчас говорят, "не грузит" то, что пришел в дорогое заведение, потому что здесь нет вульгарности. Посетил кофейню "Presto" - интеллигентное место, приятная атмосфера. Зашел в пивной ресторан "Гутов", где варят так называемое "живое" пиво. Напиток действительно вкусный и недорогой. На остальное меню - цены неадекватные. Мое глубокое убеждение, что консервированная свиная нога (или "вепрево колено") никак не может стоить более тысячи рублей. Это явно завышенный тариф.
Русская кухня не может стоить дорого
- Определите основные приоритеты ресторанного дела в Европе и России и предпочтения публики, посещающей рестораны.
- Для зарубежных ресторанов основные приоритеты в работе - кухня, винная карта, атмосфера в зале. В России же с точностью до наоборот.
Стильная девушка, работающая в СМИ, знающая кто такой Мартин Хайдеггера и мечтающая выйти замуж за олигарха, пойдет в имиджевое место, потратит 100 долларов за вечер, и будет счастлива.
Если потенциальный клиент ресторана - водитель такси и ему нужно где-то вкусно поесть, выпить с друзьями хорошего пивка, поговорить, то он пойдет в "Republic". Там для него существует атмосфера правильной кухни, относительно недорогие цены. Вот таких виртуальных таксистов и клерков гораздо больше, чем тусовочных девушек. Все зависит от того, кто вы и какие у вас ценности, - говоря научно, какую целевую группу вы представляете.
- Расскажите о нашумевшем весьма оригинальном открытии ресторана "Первакъ" в Самаре.
- Во-первых - это ресторан дешевой правильной малоросской кухни. Более гениальной идеи, чем создание гигантской карты Украины, выложенной из кусочков сала, не родилось. Ее размеры составили 6,25 на 3,80 метра. Головками маринованного чеснока на карте были обозначены крупнейшие украинские города, солеными огурчиками выложен путь трубопровода, зеленым луком - газопровода, а возле Севастополя разместились селедки кораблей российского Черноморского флота... Карту из сала изготавливали более 12 часов, а съели всего за 3 часа 20 минут.
Вообще, русская, украинская, белорусская, а также азербайджанская и узбекская кухни не могут стоить дорого по определению. Если русская закуска стоит 10 долларов, значит, надо просто бежать из этого места.
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