www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Всей Россией - на путину

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Встреча всероссийского студенческого путинного отряда состоялась 20 июня на борту учебного парусного судна "Паллада".

Второй год подряд Владивосток становится базой формирования единственного путинного отряда, имеющего статус всероссийского. Его представляет молодежь из Омска, Оренбурга, Барнаула, Перми, Красноярска, Благовещенска, Улан-Удэ, Чебоксар и, конечно, городов Приморья.

Ребята прибыли во Владивосток 19 июня. Им устроили радушный прием на "Палладе" с экскурсией и концертом.

"Для меня это уже вторая путина, - говорит командир студотряда студент Дальрыбвтуза Максим КАЗУЛИН. - Конечно, я волнуюсь, но ребята в отряде подобрались работящие. Думаю, проблем не будет. За два месяца студенты зарабатывают от 23 до 40 тыс. рублей. Это весомая добавка к стипендии".

Вчера отряд отправился в Преображение. Там их ждет плавбаза "Всеволод Сибирцев", на которой студенты уйдут в лососевую экспедицию. Два месяца всероссийский путинный отряд проведет у берегов Камчатки, Сахалина и Курильских островов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru