Всей Россией - на путину

Встреча всероссийского студенческого путинного отряда состоялась 20 июня на борту учебного парусного судна "Паллада".

Второй год подряд Владивосток становится базой формирования единственного путинного отряда, имеющего статус всероссийского. Его представляет молодежь из Омска, Оренбурга, Барнаула, Перми, Красноярска, Благовещенска, Улан-Удэ, Чебоксар и, конечно, городов Приморья.

Ребята прибыли во Владивосток 19 июня. Им устроили радушный прием на "Палладе" с экскурсией и концертом.

"Для меня это уже вторая путина, - говорит командир студотряда студент Дальрыбвтуза Максим КАЗУЛИН. - Конечно, я волнуюсь, но ребята в отряде подобрались работящие. Думаю, проблем не будет. За два месяца студенты зарабатывают от 23 до 40 тыс. рублей. Это весомая добавка к стипендии".

Вчера отряд отправился в Преображение. Там их ждет плавбаза "Всеволод Сибирцев", на которой студенты уйдут в лососевую экспедицию. Два месяца всероссийский путинный отряд проведет у берегов Камчатки, Сахалина и Курильских островов.