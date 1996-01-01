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Успехи ДВГУ признало Правительство РФ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Диплом за достижение значительных результатов в области качества был вручен в Москве ректору ДВГУ Владимиру КУРИЛОВУ. Совет по присуждению премий оценил качество работы ДВГУ как одно из самых высоких в России.

"Эта премия - еще одно подтверждение высокого уровня научных и образовательных программ ДВГУ, - подчеркнул ректор. - Стоит отметить, что наш университет впервые участвовал в этом конкурсе и стал одним из четырех дипломантов премии правительства в области качества".

Успехи ДВГУ в последнее время очевидны - по итогам 2005 г. университет стал лауреатом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Образовательные услуги", в феврале 2005 г. ДВГУ за качество преподавания английского языка был награжден дипломом Международной ассоциации преподавателей английского языка (TESOL, Inc.). в октябре 2005 г. Открытый университет ДВГУ за уникальные разработки в области систем открытого и дистанционного образования был награжден дипломами и медалью на Всероссийском форуме "Образовательная среда-2005", который проходил во Всероссийском выставочном центре.

В мае этого года ДВГУ с проектом "Научно-образовательный ресурсный центр технологий повышения качества жизни на российском Дальнем Востоке" стал одним из 17 победителей конкурса инновационных вузов по национальному проекту "Образование" и выиграл грант на 1,5 года в сумме 900 млн руб. на обновление приборной базы. 10 мая 2006 г. президент Французской Ассоциации содействия промышленности (SPI) Бернар МУССОН вручил золотую медаль SPI ректору ДВГУ в знак признания качества услуг, предоставляемых университетом.

Помимо этой высокой награды Владимир Курилов был удостоен знака Лауреата Французской Ассоциации содействия промышленности и премии первого президента SPI Ж. А. ШАПТАЛЯ.

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