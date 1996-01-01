Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Успехи ДВГУ признало Правительство РФ
Диплом за достижение значительных результатов в области качества был вручен в Москве ректору ДВГУ Владимиру КУРИЛОВУ. Совет по присуждению премий оценил качество работы ДВГУ как одно из самых высоких в России.
"Эта премия - еще одно подтверждение высокого уровня научных и образовательных программ ДВГУ, - подчеркнул ректор. - Стоит отметить, что наш университет впервые участвовал в этом конкурсе и стал одним из четырех дипломантов премии правительства в области качества".
Успехи ДВГУ в последнее время очевидны - по итогам 2005 г. университет стал лауреатом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Образовательные услуги", в феврале 2005 г. ДВГУ за качество преподавания английского языка был награжден дипломом Международной ассоциации преподавателей английского языка (TESOL, Inc.). в октябре 2005 г. Открытый университет ДВГУ за уникальные разработки в области систем открытого и дистанционного образования был награжден дипломами и медалью на Всероссийском форуме "Образовательная среда-2005", который проходил во Всероссийском выставочном центре.
В мае этого года ДВГУ с проектом "Научно-образовательный ресурсный центр технологий повышения качества жизни на российском Дальнем Востоке" стал одним из 17 победителей конкурса инновационных вузов по национальному проекту "Образование" и выиграл грант на 1,5 года в сумме 900 млн руб. на обновление приборной базы. 10 мая 2006 г. президент Французской Ассоциации содействия промышленности (SPI) Бернар МУССОН вручил золотую медаль SPI ректору ДВГУ в знак признания качества услуг, предоставляемых университетом.
Помимо этой высокой награды Владимир Курилов был удостоен знака Лауреата Французской Ассоциации содействия промышленности и премии первого президента SPI Ж. А. ШАПТАЛЯ.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье