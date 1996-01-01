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Приморские дизайнеры засветились на "Русском силуэте"
В московском Гостином дворе состоялся финал VI Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт", в жюри которого вошли, в частности, Валентин ЮДАШКИН и Вячеслав ЗАЙЦЕВ.
В показе приняли участие 76 коллекций, которые представляли победителей 30 региональных фестивалей моды, в их числе были работы наших приморских дизайнеров: "Чаффин" - автор Светлана ГРУЗДОВА и "Марион" - автор Ольга СЕМЕНОВА.
Уже четвертый раз за шестилетнюю историю конкурса модели, разработанные студентами ВГУЭС, появляются на подиумах столицы. В 2006 году молодым авторам удалось не просто показать свое мастерство, но и принять поощрения от именитого жюри. Так, Ольга Семенова получила возможность рассказать о себе и своей работе на страницах журнала "Косметик Интернэшнл".
Светлане Груздовой вручили стажировку на месяц от Дома моды "Чистова-Эндамурова" в Москве. Исключительным по значимости подарком для нее стало приглашение от генерального продюсера RFW (Russian Fashion Week) Александра ШУМСКОГО принять участие в самом масштабном событии октябрьского модного сезона Москва "Весна-лето 2007". К осени молодому дизайнеру необходимо создать 10-15 моделей. Кстати, в этом показе примет участие и недавний председатель жюри нашего "Пигмалиона" Ольга ДЭФФИ.
Сама Светлана говорит, что хочет сделать новую коллекцию более яркой, женственной, наполненной красками. И если найдутся спонсоры такому проекту, она будет только рада. А что касается предпочтений в стиле, то выпускница Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС черпает идеи в собственном мировоззрении и в образе жизни своих друзей.
Поэтому и на конкурсе "Русский силуэт" наш владивостокский дизайнер также нашла изюминку. Особенно ее заинтересовала коллекция "Шелковая лошадь" модельеров из Эстонии и дизайнерские находки Маргариты САЯПИНОЙ и Анны МИШАРИНОЙ в "Брате архитектора".
Главный приз фестиваля взял москвич Руслан ГУМЕННЫЙ, автор самой сдержанной коллекции "Птицелов". Ему вручили приглашение на стажировку в Институт Марангоне в Лондоне.
ДосьеПроект Благотворительного фонда "Русский Силуэт" является уникальной акцией, не имеющей аналогов в России. По признанию иностранных экспертов моды, международный конкурс молодых художников моды - крупнейший не только в Европе, но и во всем мире. Конкурс объединяет тысячи дизайнеров. Представительства "Русского Силуэта" работают в 30 городах стран СНГ и Балтии.
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