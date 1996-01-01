Учтен первый миллион жалоб

В хабаровском Центре учета работ и обращений граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства в мае зарегистрировано 22164 обращения горожан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, "причем исполнено на 146 больше - меры принимались и по ранее поступившим жалобам, исполнение которых отложили. Анализ майских обращений показал, что чаще всего горожане пеняли на проблемы горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления, необходимость ремонта жилищного фонда, отсутствие освещения в местах общего пользования, плохое благоустройство и санитарное состояние дворов".

За три года работы Центра учета общее количество обращений населения приближается к миллиону. Используя компьютерные технологии, здесь оперативно принимают обращения горожан, передают их в службы, ответственные за тот или иной участок городского ЖКХ, держат под контролем их выполнение.