Водоканал ищет похитителей воды

ОАО "Водоканал" объявляет борьбу самовольным потреблениям холодной воды. Акция по выявлению и наказанию недобросовестных потребителей начнется с пригорода Владивостока.

Как сообщили на предприятии, поводом для принятия подобных мер послужило обилие несанкционированных подключений граждан к "летнему" водопроводу, установленному в Советском районе города. Согласно закону, абоненты, нуждающиеся в холодном водоснабжении, должны заключать договор на обслуживание с предприятием "Водоканал". Договор распространяется на все время функционирования "летнего" водопровода, то есть с 15 мая по 15 октября. Между тем, несмотря на традиционность такого сотрудничества, большинство жителей до сих пор не только не заключили договор, но и потребляют воду за счет самовольных врезок в сети.

В связи с этим предприятие "Водоканал" объявляет о начале крупномасштабной инспекции пригорода на предмет выявления незаконных врезок. Горожан, незаконно потребляющих холодную воду из "летнего" водопровода, ждут административные взыскания. В "Водоканале" уверены, что только наложение серьезных штрафов, предусмотренных законом, поможет избежать краж.