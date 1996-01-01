Излечение по фото невозможно

Несколько вопросов к магу.

- У меня пьет сын. Его семья давно от него отвернулась. Сам он лечиться не желает, потому что не считает себя алкоголиком. Я слышала, что существует способ избавить человека от дурных привычек: алкоголя, наркомании при помощи магии, без его присутствия, по фотографии. Возможно ли это? - Евгения, 54 года

- Излечение по фото без присутствия и собственного желания человека невозможно. Человек сам должен осознать свою проблему и обратиться за помощью, не важно к кому: магу, врачу, родственникам. И как сказал Гиппократ: "Неизлечимых болезней нет - есть неизлечимые люди".

Магия - дело тонкое

- Как отличить шарлатана от настоящего мага? - Павел, 35 лет

- Люди склонны верить в чудеса - этим и пользуются различные шарлатаны, выдавая желаемое за действительное: обещают золотые горы, молочные реки и сахарные берега. Человек учится на своих собственных ошибках. Магия - дело тонкое, и проверить ее влияние можно только временем и результатами. А сразу отличить настоящего специалиста от шарлатана может только другой специалист. Вот несколько советов:

1. Если вы уже пришли к магу и вам он не понравился, вы чувствуете внутреннюю неприязнь, дискомфорт, вам не по душе его внешность, манера поведения или помещение, в котором он вас принимает, то лучше сразу развернуться и уйти.

2. Изложите суть своей проблемы, вопрос, просьбу, но не рассказывайте ни о прошлом, ни о настоящем - настоящий специалист сам вам это расскажет.

3. Всегда интересуйтесь ценной услуги изначально, так как по окончании сеанса цена может вас неприятно удивить.

4. Компетентный маг использует время сеанса только на решение или объяснение вашей проблемы, а не занимает ваше время, хвастаясь дипломами и различными знакомствами со знаменитостями.

5. Не обольщайтесь мизерными суммами при первом приеме, потому что следом могут последовать другие "космические" суммы за якобы обнаруженную у вас смертельную порчу, родовое проклятие, невезение и сглаз.

6. И уж тем более вы должны серьезно насторожиться в том случае, если маг требует огромную сумму немедленно или предлагает оставить под залог драгоценности или документы.

7. Если же вы отказались от услуг мага, а в cлед получили его проклятия, обещания навести порчу - не пугайтесь, ему есть чем заняться и без вас. Скорее всего, он уже через час забудет о вашем существовании, особенно если в его "лапы" попадется следующая "жертва".

Главное - не показывайте свой страх

- У меня произошел такой случай. Ко мне в офис пришла женщина и назвалась сербиянкой. И сказала, что видит на мне смертельную порчу, которая также может коснуться всей моей семьи. Затем предложила снять ее за огромную сумму. Я, конечно бы, заплатила, потому что сильно испугалась, но таких денег у меня просто не было. Тогда женщина забрала со стола чайник, мою помаду, подошла ко мне, вырвала клок волос и сказала: "Большая беда не уйдет с твоей дороги никогда". После этого происшествия я не могу спокойно спать, все время переживаю. Как мне поступить? - Татьяна, 42 года

- Случаи, конечно, бывают самые разные, необычные и порой совершенно непредсказуемые, но главное - не пугаться и тем более не показывать свой страх. Посмотрите на совет № 7.