В ночной клуб - только с родителями

С предложением о привлечении к административной ответственности владельцев "злачных мест", допускающих ночью в свои заведения несовершеннолетних, выступили депутаты представительных органов местного самоуправления.

Владельцев кафе, ночных клубов и игорных залов, допускающих ночью в свои заведения несовершеннолетних без сопровождения родителей, необходимо привлекать к административной ответственности. С таким предложением в краевой парламент обратились депутаты представительных органов местного самоуправления ЗАТО Большой Камень и Яковлевского района.

Как сообщили в отделе прессы и информации ЗС ПК, комитет по региональной политике и законности на своем заседании рассмотрел и поддержал соответствующую инициативу по внесению изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях".

Разработчики законопроекта предлагают установить штрафные санкции для должностных и юридических лиц, допускающих несовершеннолетних в игорные заведения, рестораны, клубы с 22 до 7 часов без родителей. Кстати, подобные законы уже приняты и действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Самарской и Читинской областях.

По решению комитета данный законопроект будет направлен для заключения губернатору края и в Главное управление Минюста по ДВФО. На рассмотрение Законодательного собрания проект будет вынесен в июле.