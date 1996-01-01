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Город Пруд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Из озера в Железнодорожном районе хотят сделать красивый пруд. 9 июня в актовом зале департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города состоялись повторные публичные слушания по проекту планировки территории в границах ул. Большая - ул. Лазо - проектируемая улица - ул. Демьяна Бедного в Железнодорожном районе Хабаровска.

Зал не был заполнен даже на треть, и, значит, можно говорить, что большинство проживающих в границах указанного квартала собственников и правообладателей земельных участков с проектом оказались согласны. Все замечания, возникшие у горожан в ходе первого слушания, прошедшего в марте, были учтены и претворены в жизнь.

Комплексное освоение и перспективное развитие территории квартала предполагает размещение на ней крупного торгово-развлекательного центра с гостиничным комплексом и центром делового общения, школы, зоны отдыха, в том числе - размещение комплекса зданий консульства КНР. Запроектирована жилая застройка с развитой инфраструктурой и разнообразной типологией: блокированные 2-3-этажные жилые дома; отдельно стоящие точечные жилые дома до 10 этажей; секционные жилые дома 6-8-этажные - до 9 этажей. Всего на территории 170 тыс. кв. км планируется расселить более 8 тыс. хабаровчан.

Центральное место в проекте занимает зона отдыха, организованная вокруг существующего озера в районе Большой-Вяземской, который, вполне возможно, станет четвертым городским прудом. По крайней мере, именно так его презентовали авторы проекта.

Однако недовольные все-таки нашлись. Особую заинтересованность в обсуждении проявили жители частных домов, попадающих под снос, и владельцы некапитальных гаражей. Первым предложили подумать и не упираться. В любом случае они должны получить равноценную жилплощадь. Если же их желание проживать именно в частном доме окажется сильнее, то, скорее всего, им придется искать жилье в другом районе - никто из-за одного дома практически утвержденный проект, рассчитанный на 8 тыс. человек, менять уже не будет.

Почти сразу же слово взял директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Виктор НОВИЦКИЙ, признавшийся в том, что ради встречи с горожанами пожертвовал делегацией канадцев, которую ему пришлось бросить. "Я 14 лет прожил на улице Переяславской и тоже думал, что туда стройки не доберутся. Нет! Добрались, все снесли?". Таким образом Виктор Новицкий успокоил собравшихся: освоение новых территорий и снос ветхого жилья и временных гаражей - обычный процесс. Тем более что время подготовиться есть. Первое строительство в районе начнется не раньше, чем через 5 лет.

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