Женщины без денег не согласны

В Хабаровске прошел Первый Дальневосточный форум матерей. 850 делегатов форума съехались в Хабаровск из всех десяти регионов Дальнего Востока - это многодетные матери, родители, воспитывающих приемных детей, руководители общественных женских организаций, представители исполнительных и законодательных органов власти регионов ДВФО.

Официально объявленная цель форума - объединение усилий общественных организаций, политических партий и государства для решения проблем семьи, материнства и детства, разработка стратегии демографической политики на Дальнем Востоке.

В округе складывается сложная демографическая обстановка. Незначительный прирост населения в 2005 году зафиксирован в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке, а в целом по округу в прошлом году убыль составила 24,5 тыс. человек. В округе остается самый высокий в стране коэффициент младенческой смертности. По стране он составляет 11, на Дальнем Востоке - 14,4. Инициатором данного мероприятия стал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ.

Женщины просят депутатов изменить федеральное законодательство, предусматривающее частичное возмещение субъектам Российской Федерации расходов на приобретение социального жилья для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Обращения к Правительству страны сводились к материальным просьбам: направить 2% от валового внутреннего продукта на реализацию демографической политики, урегулировать порядок выплаты компенсаций женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий.

По мнению участниц Дальневосточного форума матерей, в стороне не должны остаться и представители крупного и среднего бизнеса регионов Дальнего Востока. Бизнесмены могли бы установить попечительство над многодетными семьями и оказывать постоянную поддержку детским оздоровительным лагерям и подростковым клубам по месту жительства.