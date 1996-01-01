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Водная станция ТОФ останется флотской
Благоустроенных мест на берегу моря во Владивостоке не так много, как кажется. И в те дни, когда переполнена узкая пляжная полоса Спортивной набережной, горожане с завистью поглядывают на территорию недоступной флотской станции.
Администрация Владимира НИКОЛАЕВА обращалась к командованию флота с просьбой рассмотреть возможность передать территорию в ведение муниципалитета, но получила отказ. Возможность пропуска на станцию горожан сегодня рассматривается, но, по словам заместителя начальника отделения реализации и аренды подполковника Сергея БЕССАРАБА, "это вряд ли". И вот почему.
ДосьеСтанция передана Тихоокеанскому флоту по решению городского Совета еще в 1938 г. Как написано в постановлении № 79 Совета солдатских и крестьянских депутатов, "на месте бывшего корейского поселка для размещения яхт-клуба". Сейчас территория - федеральная собственность и находится в оперативном управлении флота. К слову, флоту принадлежит и находящийся рядом мыс Бурный - с этого места дают салют. Мыс, в отличие от водной станции, не огорожен забором, поскольку там нечего охранять.
Водная станция сегодня находится в ведении 315-го Центра морской и физической подготовки. По словам Алексея ПИВАЧЕВА, замначальника физподготовки и спорта ТОФа, это единственное место во Владивостокском гарнизоне, где служивые имеют возможность заниматься физической подготовкой и водными видами спорта, в частности, здесь проходят флотские спартакиады. К слову, станция находилась в распоряжении членов сборной страны, которые проводили здесь предолимпийскую подготовку перед олимпиадой в Сеуле.
Водная станция иногда сдается в аренду под городские мероприятия. Так, в дни кинофестиваля здесь проводились встречи артистов со зрителями, проходил кубок губернатора по гребле на лодках класса "Дракон", пел здесь когда-то и "Мумий Тролль". Правда, два КамАЗа мусора и стекла от битых бутылок, вывезенные после такого концерта, надолго отбили у командования охоту пускать на свою территорию гражданских лиц. Неаккуратностью горожан во многом и объясняется нежелание пропускать их на водную станцию, пусть даже за плату. Бесплатно ею по-прежнему пользуются военные, члены их семей и ветераны флота.
В конце апреля командующий ТОФом адмирал Виктор ФЕДОРОВ подписал план капитального ремонта водной станции, рассчитанный на два ближайших года. Будут проложены новые коммуникации, отремонтированы бойлерная, дизель-генератор, здание мастерских. Сейчас на водной станции ТОФ началась подготовка ко Дню Военно-Морского флота.
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