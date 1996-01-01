Проезд в автобусах все-таки подорожает

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) настаивает на повышении стоимости проезда во Владивостоке только до 8 руб., сообщает PrimaMedia.

Свои расчеты в сторону увеличения стоимости проезда комиссии предоставили 7 крупнейших компаний-перевозчиков краевой столицы. Автоперевозчики настаивали как минимум на 9 руб. В ходе заседания, члены РЭК выявили несогласие с предоставленными сведениями. И предложили сделать расчет по своей методике, исходя из которой стоимость проезда должна стать 8 руб. В результате на совещании был составлен "Протокол разногласий", который вместе с таблицей расчетов решено направить на рассмотрение губернатору Приморья.

Между тем в пятницу утром состоялось собрание профсоюза автотранспортных предприятий Владивостока, где также обсуждался тариф на перевозку в общественном транспорте. В итоге профсоюз принял резолюцию о несогласии с решением РЭК и направил соответствующее письмо губернатору.