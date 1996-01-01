Подрастающий патриотизм

Похоже, что скоро День России можно будет по праву назвать не только самым молодым, но и самым "молодежным" российским праздником. Если судить по составу участников праздничных мероприятий, состоявшихся вчера во Владивостоке, то главными патриотами своей страны являются совсем молодые люди.

Празднование шестнадцатой годовщины российской независимости началось с возложения венков к мемориалу "Боевая слава ТОФ" на Корабельной набережной, после чего колонна из представителей молодежных объединений и курсантов военно-морских училищ двинулась по Светланской в сторону площади. Надо сказать, что ГИБДД сработало не совсем оперативно - неизвестно как "прорвавшиеся" на главную улицу города автобусы были вынуждены надолго прижаться к тротуару.

Между тем на площади уже все было готово к началу торжественного митинга. Его участники - в основном активисты движений "Наша Страна", "Молодая гвардия" и "Молодежь Владивостока" - терпеливо дожидались начала действа. Некоторые из них неспешно прохаживались по влажному асфальту, вяло размахивая флагами своих организаций. Митинг начался, как только колонна с Корабельной набережной прибыла на центральную площадь. После того, как разнеслись звуки местного "суперхита" под названием "Нам здесь жить" и гимна России, перед собравшейся молодежью выступили губернатор Сергей ДАРЬКИН, член регионального политсовета "Единой России" Виктор РЕВА и председатель краевого совета ветеранов Яков КАН.

"Россия снова стала великой державой", - констатировали они в своих приветственных речах. Кроме того, все трое много говорили о той великой роли, которую сегодня играет молодежь в жизни страны. Однако сами молодые люди слушали выступающих без особого интереса, совмещая свое пребывание на площади с более приятными делами - курением и непринужденной болтовней по мобильному телефону.

Впрочем, митинг продолжался совсем недолго - всего около 15 минут. После запуска в небо окрашенных в цвета российского триколора воздушных шаров и флага с надписью: "Мы любим тебя, Россия!" многие из активистов молодежных движений поспешили покинуть площадь. Их менее расторопным товарищам повезло куда меньше - дело в том, что сразу после митинга на площади стартовал фестиваль национальных культур народов Приморья, однако посмотреть на него, за исключением немногочисленных китайских туристов, оказалось некому. А посему основная часть "заполитизированной" молодежи вынуждена была задержаться на центральной площади - видимо, чтобы артистам не было обидно.