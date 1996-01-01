Японские инвестиции подогреют Сахалин

Как сообщили РИА PrimaMedia в комитете международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Сахалинской области, делегация японских специалистов в области строительных технологий, ученых и бизнесменов Хоккайдо прибыла на Сахалин.

В ходе встречи с представителями департамента ТЭК и ЖКХ японскими представителями были озвучены новые технологии по антиобледенению автомобильных дорог.

Японцы рассказали о различных технологиях искусственного подогрева дорожного покрытия, предотвращающих трещины, вызываемые замерзанием, и о химреагентах, которые применяются на некоторых японских автомагистралях.

Учитывая, что климатические условия Хоккайдо и Сахалинской области максимально приближены, представители администрации Сахалинской области решили более детально изучить предложенные хоккайдскими специалистами технологии по предотвращению обледенения дорожных покрытий и на следующей встрече предметно обсудить возможность реализации проекта по искусственному подогреву сахалинских дорог.