Матери Дальнего Востока встретятся в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске пройдет Первый Дальневосточный форум матерей. Его инициаторами стали Администрация Президента РФ и Международная общественная ассоциация благотворительных фондов "Мама".

Мероприятие 8 июня станет первым в череде подобных форумов, которые пройдут во всех федеральных округах страны, сообщил пресс-секретарь полномочного Президента РФ в ДВФО Евгений АНОШИН.

Форум проводится практически сразу после оглашения президентом России начала масштабной демографической политики. И Дальний Восток не случайно выбран отправной точкой для решения демографических проблем России. В округе складывается сложная демографическая обстановка. За 15 лет Дальний Восток России потерял 20% жителей. Незначительный прирост населения в 2005 году зафиксирован в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке, а в целом по округу в прошлом году убыль составила 24 с половиной тысячи человек.

В округе остается самый высокий в стране коэффициент младенческой смертности. По стране он составляет 11, на Дальнем Востоке - 14,4.

В работе этого собрания примут участие почти тысяча человек - делегации от всех десяти регионов Дальнего Востока. В их составе - многодетные, приемные матери, руководители женских общественных организаций, председатели женских советов воинских частей, вице-губернаторы, курирующие вопросы социальной политики.

В составе делегации, например, из Республики Саха (Якутия) - мать семерых детей Евдокия СОСИНА, а в делегации Приморского края - Наталья ИОНОВА из Находки, воспитывающая 28 детей, и Светлана СТЕКОЛЬЩИКОВА из поселка Надеждинский, воспитывающая 16 детей.