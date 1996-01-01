Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Матери Дальнего Востока встретятся в Хабаровске
Сегодня в Хабаровске пройдет Первый Дальневосточный форум матерей. Его инициаторами стали Администрация Президента РФ и Международная общественная ассоциация благотворительных фондов "Мама".
Мероприятие 8 июня станет первым в череде подобных форумов, которые пройдут во всех федеральных округах страны, сообщил пресс-секретарь полномочного Президента РФ в ДВФО Евгений АНОШИН.
Форум проводится практически сразу после оглашения президентом России начала масштабной демографической политики. И Дальний Восток не случайно выбран отправной точкой для решения демографических проблем России. В округе складывается сложная демографическая обстановка. За 15 лет Дальний Восток России потерял 20% жителей. Незначительный прирост населения в 2005 году зафиксирован в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке, а в целом по округу в прошлом году убыль составила 24 с половиной тысячи человек.
В округе остается самый высокий в стране коэффициент младенческой смертности. По стране он составляет 11, на Дальнем Востоке - 14,4.
В работе этого собрания примут участие почти тысяча человек - делегации от всех десяти регионов Дальнего Востока. В их составе - многодетные, приемные матери, руководители женских общественных организаций, председатели женских советов воинских частей, вице-губернаторы, курирующие вопросы социальной политики.
В составе делегации, например, из Республики Саха (Якутия) - мать семерых детей Евдокия СОСИНА, а в делегации Приморского края - Наталья ИОНОВА из Находки, воспитывающая 28 детей, и Светлана СТЕКОЛЬЩИКОВА из поселка Надеждинский, воспитывающая 16 детей.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение