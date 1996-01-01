Молодежь Владивостока объединяется

Сегодня в Центре детского творчества состоится учредительная конференция городского движения "Молодежь Владивостока", его цель - объединить молодых людей в работе на благо города.

В состав движения вошли 15 молодежных общественных организаций, среди них - "Приморский КВН", "Лига Добровольцев", спортивный студенческий союз "Буревестник", творческая группа "Посторонним-В", литературное объединение "Неолит", объединение скейтеров "Прорыв" и другие. В состав движения влились 11 высших и среднеспециальных учебных заведений города. В рамках конференции пройдет выставка-ярмарка, презентация движения и подписание соглашения о взаимосотрудничестве.