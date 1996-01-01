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Юристы "Хабаровскэнерго" подали в суд 3000 исков
Юристы "Хабаровскэнерго" через суд потребовали взыскать с должников компании более 20 млн рублей. И это только в апреле.
Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", большинство исков в настоящее время судом удовлетворено.
Почти всегда суд признает справедливость требований энергетиков, и задолженность взыскивается с должников в принудительном порядке.
С начала текущего года судебные приставы посетили почти 1500 недобросовестных потребителей с общей суммой долга 10,7 млн рублей. Рейды с судебными приставами приходится проводить не реже двух раз в неделю.
Практика показывает, что абсолютное большинство должников в состоянии заплатить долги за энергию. Обычно они добровольно соглашаются оплатить сумму, указанную в исполнительном листе. Но если должник не рассчитывается с долгами более пяти дней, пристав приходит к нему повторно и налагает арест на какое-либо имущество.
За последние 4 месяца приставы арестовали у должников имущество на сумму около 140 тысяч рублей. По 183 должникам исполнительные листы на общую сумму 862 тысячи рублей были направлены для удержания по месту работы. После визита приставов должники выплатили по исполнительным листам 2 миллиона рублей.
Неплательщикам следует помнить, что если они затянут с оплатой своих счетов, их расходы могут увеличиться. К сумме долга прибавится штраф за пользование чужими денежными средствами, которые придется выплатить в пользу кредиторов (ст.395 ГК РФ). Обязанность оплатить судебные издержки тоже принадлежит должнику, так же, как и обязанность оплатить услуги судебных приставов.
В настоящее время долги за энергию жителей Хабаровского края и ЕАО превышают 1,2 млрд руб. Почти 21 тысяча жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области не платят за электроэнергию более 12 месяцев. Их общий долг - 34,6 млн руб. Свыше 33 тысячи граждан с долгом 49 млн руб. не платили за электричество с ноября прошлого года. Еще 60 тысяч граждан с общей задолженностью 66,5 млн руб. не оплачивали электроэнергию более 3 месяцев.
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