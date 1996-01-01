ДВостЖД перешла на летнее расписание

С начала года Дальневосточной железной дорогой перевезено около 6 млн пассажиров в дальнем следовании. Свыше 20 млн было перевезено пригородным железнодорожным транспортом. Об этом сообщил на брифинге в Хабаровске и.о. заместителя начальника дороги - начальник пассажирской службы Дальневосточной железной дороги Сергей ФОМИЧЕВ.

Брифинг был посвящен началу летних пассажирских перевозок. С 28 мая на летний период дополнительно были введены поезда: 239/240 Владивосток - Москва; 207/208 Владивосток - Новокузнецк; 203/204 Владивосток - Пенза; 691/692 Владивосток - Лучегорск. С 17 июня по 16 сентября по средам и субботам будут введены беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск - Адлер. Общее количество вагонов повышенной комфортности увеличено до 125. Дополнительно пополнены вагонами повышенной комфортности составы поездов № 75/76 Тында - Москва, 239/240 Владивосток - Москва, 67/68 Хабаровск - Комсомольск, 04/03 Хабаровск - Тихоокеанская, 351/352 Владивосток - Совгавань, 097/098 Тында - Кисловодск.

В купе вагонов бизнес-класса поезда "Океан" установлены плазменные панели для просмотра видеофильмов, душевые кабинки.

Изменения коснулись и пригородных перевозок. Введен новый график движения пригородных электропоездов. Электропоезд № 6809 будет отправляться по субботним, воскресным дням из Кругликово в 19.56 по местному времени, прибытие на станцию Хабаровск-1 - в 21.33. С 28 мая, а далее по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям из Николаевки в 20.44 будет отправляться электропоезд № 6834, прибытие на ст. Хабаровск-1 в 21.30. Для выезда пассажиров с работы будет отправляться из Хабаровска-1 электропоезд № 6831 в 21.00. Учтено пожелание пассажиров о перенесении времени прибытия на ст. Хабаровск-1 - поезда № 6828, который теперь будет прибывать в 19.00. Ускорено движение фирменного электропоезда "Ерофей Хабаров".