Чисто дно!

Международная акция "День очистки водоемов" прошла во Владивостоке в минувшее воскресенье.

Три десятка аквалангистов дайв-центров "Босфор Восточный" и "Влад-Скуба" внесли свою посильную лепту в очищение дна Амурского залива, а именно 50-метрового участка бухты Федорова. Одновременно с ними, но на суше, десяток юношей и девушек из движения "Молодежь Владивостока" провели "зачистку" побережья.