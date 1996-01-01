Процесс будет долгим и дорогим

Многие магазины страхуют дорогостоящий товар. Но и при наличии страховки двойная компенсация за, к примеру, разбитую плазменную панель (и от признавшего свою вину посетителя, и от страховой компании) магазину не светит. Просто после наступления страхового случая магазин составляет акт, в котором гражданин подтверждает свою вину в гибели товара, и передает документ в страховую компанию. Она платит магазину компенсацию и начинает процесс по взиманию денег с несостоявшегося покупателя.

Если же прийти к соглашению не удается, конечной инстанцией остается как всегда суд. Когда покупатель отказывается платить, а магазин хочет взыскать ущерб, затевать тяжбу придется торговой организации. И она, конечно, взвесит, стоит ли овчинка выделки. Поэтому, по мнению юристов, в большинстве случаев упрямство посетителя магазина - мол, подавайте на меня в суд, если хотите,- наверняка снизит активность администрации. Мало кому из торговых менеджеров надо, чтобы в ходе разбирательства всплыло несоблюдение каких-то из многочисленных норм раскладки товаров, параметров полок и т. д. Впрочем, если магазин уверен в своей правоте, а разбито что-то ценное, он может и не испугаться долгого и дорогого процесса.