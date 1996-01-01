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Когда покупатель не прав
Никогда не думали о том, что произойдет, если вы в магазине разобьете бутылку дорогого коньяка? Или, взяв посмотреть ноутбук, уроните его на пол? Да все просто - придется заплатить!
Вопреки расхожему мнению, закон в таких ситуациях не на стороне покупателя. За исключением случаев, когда очевидна вина магазина. Чаще, конечно, люди разбивают в магазинах всякую мелочевку, но из мелочей и состоит жизнь, о чем свидетельствует пример нашей читательницы.
Пожилая дама, протискиваясь с тележкой сквозь уставленный коробками коридор в супермаркете, протянула руку за баночкой майонеза. Через секунду с грохотом и звоном вниз устремились 150 баночек. Прибежавшая вместе с администратором охрана заставила женщину оплатить на кассе весь бой. Обязана ли она была платить? Да и к каким вообще поворотам судьбы должен быть готов потребитель, когда переступает порог магазина?
Пока вы не взяли в руки чек
Многие потребители считают, что пока они не взяли в руки чек, то есть не стали собственниками товара, ответственность за повреждение или гибель этого товара они не несут.
Давайте разберемся. В Гражданском кодексе есть ст. 459, речь в которой идет об ответственности продавца за товар, который еще не продан. Но она говорит о другом: скажем, о том, что если вы внесли за товар предоплату, то продавец отвечает за него до тех пор, пока не передаст с рук на руки.
Другой пример. Вы находитесь в магазине, и вдруг рядом под собственной тяжестью падает полка с французским коньяком. К вам действительно претензий быть не может: это продавец должен был задуматься, насколько соответствует металлическая мебель нагрузкам.
Но если беда случилась из-за того, что на стеллаж навалились вы,- ситуация кардинально меняется. "Пока вы до кассы не дошли и покупателем не стали, при причинении вами ущерба магазину против вас действует статья ГК - 1064, - разъясняет адвокат московской коллегии адвокатов "Легис групп" Максим ДОМБРОВИЦКИЙ. Эта статья обязывает вас возместить этот вред в полном объеме". Это подтверждают и федеральные правила розничной торговли.
Магазин вправе потребовать у гражданина возмещения ущерба на месте, а если тот не согласен - добиться своего через суд. Впрочем, при "товарном расколе" есть тонкости, из-за которых дело может принять иной оборот.
Степень вины
Так, посетитель магазина может не платить, если он опрокинул хоть целый стеллаж с Hennessy, поскользнувшись на свежевымытом, но не вытертом насухо полу. Или разбил товар, пробираясь сквозь проход, заставленный коробками. Другой вариант, когда в гибели товара виновен магазин: вы аккуратно расположили товар на ленте кассового транспортера, кассир нажала педаль, лента дернулась, банки и упаковки посыпались.
Тут уже, объясняет адвокат Домбровицкий, вступает в силу п. 2 ст. 1064 ГК, где сказано, что вы можете не возмещать кому-то причиненный ущерб, если докажете, что он причинен не по вашей вине.
На практике магазины часто идут навстречу покупателям: лучше поработать на дружелюбный имидж, чем качать права перед бабулькой, разбившей копеечный товар. "Любые спорные ситуации, связанные с порчей товара, трактуются в пользу наших покупателей",- рассказал директор по торговле московского филиала ГК "Перекресток" Алексей ТИХОМИРОВ.
Впрочем, при гибели дорогого товара магазин уже не будет так расположен к великодушным жестам, как при утрате пары пакетов молока. Пресс-секретарь компании "М.Видео" Надежда КИСЕЛЕВА рассказала, что в магазинах этой сети были случаи, когда оставленные без присмотра дети посетителей разбивали дорогую оргтехнику. И всегда, по словам Н. Киселевой, "родители признавали свою вину и соглашались возместить ущерб".
Тонкости процедуры
Администрация магазина, если гражданин отказывается оплатить поврежденный товар на месте, скорее всего, станет составлять акт о случившемся. Он понадобится если не для суда, то для бухгалтерии магазина.
Имейте в виду, что продавцы могут пойти на хитрость. "Скорее всего, у вас потребуют документы - ваши данные нужны для составления иска в суд. Советую не давать паспорт в руки сотруднику магазина: хоть это и незаконно, но он может его отобрать в залог. Лучше просто продиктовать свои данные",- говорит советник по правовым вопросам юридической компании "Лига Профессионалов" Александр КОРТЕСС.
Кстати, требовать документы может только сотрудник милиции, но не охрана или продавцы. Если вы убеждены в своей невиновности, потребуйте вписать в акт ваши соображения о причинах происшедшего. А главное, постарайтесь взять телефоны минимум у двух свидетелей происшедшего.
Не нужно пытаться, манкируя разбирательством, гордо покинуть место происшествия. Если охранники попробуют вас задержать, то будут правы. Другое дело, что останавливать вас только аккуратно и уважительно.
Нужно учесть и еще одну правовую тонкость. После того как вы заплатили за поврежденный или погибший товар, он стал вашей собственностью. И, казалось бы, апеллируя к ст. 18 закона о защите прав потребителей, вы можете потребовать обмена очевидно некачественного товара на аналогичный, уже хороший.
Но в ситуациях с оплатой испорченного товара эти положения не работают. Кроме того, по словам адвоката, требование покупателя, который, скажем, разбил и оплатил банку с корнишонами, помыть огурцы и сложить их в чистый пакет, магазин выполнять не будет.
Зато и посетителя не заставят убрать за собой, например, бутылочные осколки и вытереть разлитое молоко. Даже если предположить, что в суде магазин докажет, что грязь нанесла ему ущерб (скажем, потребовалось платить уборщице) - от гражданина потребуют не браться за тряпку, а погасить эти расходы. В реальности, конечно, ни одна уважающая себя торговая точка усердствовать в таком крохоборстве не станет.
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