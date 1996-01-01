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Восточные мотивы навеяли "Мемуары гейши"
Особенно актуальны в этом сезоне золотые и телесные тона. Но фаворитом будет белый цвет. При этом вид ткани и фактура материала значения не имеют.
Также в моде металлик - от самого бледного золота и серебра до меди и бронзы. Коричневый, телесный, цвет соломы - тоже стильная цветовая схема сезона. Сильным заявлением лета-2006 станут цвета красных оттенков: абрикосовый, бледно-оранжевый, ярко-красный, темно-красный, коралловый, малиновый, розовый, ярко-оранжевый, рыжий и цвет арбуза.
Звуки шелеста тафты этим летом будут особенно ассоциироваться с романом "Унесённые ветром".
Кинофильм "Мемуары гейши" также сыграл не последнюю роль в определении приоритетов моды лета-2006. Роскошные богатые ткани, тонкие восточные мотивы в какой-то мере навеяны именно этой картиной. Ткани, имитирующие парчу и шелк, будут господствовать в модных аксессуарах и интерьерах.
Вслед за женскими моделями морская тематика приходит в мужские коллекции. Соответственно, сильный пол выбирает все оттенки голубого и синего. Очень кстати окажутся чрезвычайно модные белые льняные костюмы. Приветствуется смешение спортивного и делового стилей, псевдо second hand, винтаж. Но какой бы стиль вы ни выбрали, он прежде всего должен отображать вашу индивидуальность.
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