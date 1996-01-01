Когда родился третий сын, я понял - жизнь удалась!

После того как у бизнесмена Александра ВАСИЛЬЧЕНКО родился третий сын, он считает себя человеком полностью состоявшимся: "Когда говорю кому-то из знакомых, что у меня три сына, многие поначалу недоумевают: "Зачем вам это надо?" А потом даже завидуют. Я же считаю, что жизнь удалась: "Три сына - мои надежда и опора!"

"Дети должны гордиться своими родителями"

Мама восьмилетнего Артема, трехлетнего Андрея и четырехмесячного Егорки Оксана Васильченко мнение мужа поддерживает. Но и на себе крест ставить не собирается: "Надеюсь заняться карьерой. Да и физическую форму нужно поддерживать - я в юности художественной гимнастикой занималась. Думаю, когда дети подрастут, наверстаю. Трое мужчин все-таки растут рядом, а я по себе знаю, как для детей важно, чтобы они могли гордиться своими родителями. Как-то слышала такое мнение: после трех детей количество уже значения не имеет. Родила третьего сына и поняла, что это действительно так. Правда, заводить четвертого в планах у нас нет".

Артем был ребенком запланированным. О втором думали, но вышло все как-то спонтанно. Работы в семейном бизнесе и тогда и сейчас невпроворот. Но все же подумали, посовещались - родили. А с третьим - Егоркой вообще веселая история вышла. Тот день, когда счастливая новость чуть не свалила маму с ног, отец семейства без смеха вспомнить не может: "Приезжает ко мне жена на работу, слезы льет в три ручья. Спрашиваю, что случилось. Ревет: "Я беременная". Тьфу, ты, черт. А я-то думал, что что-нибудь вправду случилось!"

Супруги в связи с прибавлением в семействе перебрались в новую квартиру. Купили сразу две на одном этаже и объединили. Теперь у каждого сына по комнате. Но все же главным критерием при выборе квартиры, по словам отца семейства, стало место жительства тещи. С бабушкой семья живет в одном доме и даже в одном подъезде. Без мудрой и хозяйственной тещи, ушедшей ради внуков на пенсию, воспитывать троих сыновей было бы совсем не просто. Современный мужчина, по мнению мамы, должен быть самостоятельным и уметь отвечать за свои поступки. По мнению отца, его сыновья должны владеть двумя иностранными языками, серьезно заниматься спортом и разбираться в технике.

Для осуществления далеко идущих планов старшего Артема записали в детско-юношескую школу олимпийского резерва на спортивную гимнастику и определили в школу N26, где преподают два иностранных языка. Андрей пойдет по стопам старшего брата - в тот же детский сад и, по-видимому, в ту же самую школу. "Это, по меньшей мере, логично. Зачем разлучать братьев? Один за другого всегда заступиться сможет. К тому же экономически оправдано. За поступление в детский сад старшего мы платили, среднего, надеюсь, возьмут бесплатно. И в школе Артема уже хорошо знают", - со знанием дела рассуждает Александр, лично профинансировавший не один ремонт в детском учреждении.

К здоровью детей у Александра и Оксаны тоже собственный подход: в детские поликлиники мальчишек не водят, детей наблюдает семейный доктор. "Опытный врач, знает про наших детей все. А зарплату мы платим доктору, независимо от того, болели дети или нет. Нас не устраивает ситуация, когда вызываешь участкового, приходит сначала один, завтра - другой. Каждый раз нужно все объяснять по-новому".

"Мама, откуда я взялся?"

- Ваш муж из семьи военного. Не хотите, чтобы кто-то из сыновей пошел по дедовским стопам? - спрашиваю у Оксаны.

- Мне бы не хотелось для них военной карьеры, хотя решать, конечно же, им. Но вот от службы в армии надеюсь их уберечь.

- Вы выполняете любые капризы своих детей? - вопрос к Александру.

- Нет, конечно. Разумеется, мы не хотели бы, чтобы друзья сына сказали: "У Артема этого никогда не будет потому, что его родители не могут ему этого купить". Мы стараемся, чтобы у ребенка было все самое необходимое. И даже больше. Этой зимой, например, сыну очень хотелось сноуборд. Мы постарались и купили. Хотя, конечно, ребенок должен понимать слово "нет" и считаться с возможностями родителей.

- Ваша жена рассказала, что Артем недавно получил первое в своей жизни любовное письмо. После чего вы с ним поговорили как "мужчина с мужчиной"...

- Я в этом смысле придерживаюсь демократических взглядов. Мальчишки должны знать, откуда дети берутся. И книжка "Мама, откуда я взялся?" у нас есть. Старший и средний уже ее изучили. Позже поговорим с ними о средствах мужской контрацепции. А то любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...

- Вы сказали, что после рождения троих детей количество уже не имеет значение. И все же, как удается справляться с тремя детьми?

- Проблемы были с Артемом, когда он был один, - рассказывает Оксана.- Иногда мы не могли его уложить спать до 12 часов ночи. Сейчас он уже нам помогает укладывать младших, и детвора его слушается. К тому же когда сын начал ходить на тренировки, стал сильно уставать, так что в девять часов уже просто с ног валится. Средний может немного покапризничать перед сном, попросить почитать сказку. Читаем или сочиняем на ходу. Любимая тема - автомобили, так что главные "действующие лица" этих историй - "Феррари" или "Хаммер". С младшим пока все просто: поел и уснул.

Утром отправляем Артема в школу. Средний и младший завтракают и идут гулять с бабушкой, а у меня появляется возможность заняться делами. Вечером, когда вся семья в сборе, обмениваемся новостями, делаем с Артемом уроки. Летом - другой режим. Детей отвозим на весь день на Океанскую на дачу к бабушке и дедушке. Там у них есть и спортивный комплекс, и надувной бассейн. Ну а вечером обязательно забираем детей домой - муж настаивает.

- Потому что я категорически против, чтобы дети оставались с дедушками-бабушками на ночь, - не выдерживает Александр. - К ним нужно ходить в гости, а жить - дома. Я, если детей дома нет, как больной по квартире хожу.