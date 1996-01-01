Завтра будем сочинять!

В этом году изменены даты сдачи обязательных письменных экзаменов, поэтому выпускники средних школ в Международный день защиты детей смогут отдохнуть.

Письменный экзамен по русскому языку и литературе назначен на 2 июня, контрольная по математике пройдет 8 июня, сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки администрации Приморского края Вера КУЗНЕЦОВА. Темы изложений и сочинений, а также номер контрольной работы будут выбраны через лототрон в прямом эфире на Приморском телевидении.

Руководство департамента образования и науки обращает на этот факт особое внимание учеников и их родителей. "Ребята должны знать, что любое предложение назвать вам "правильные" темы сочинений за деньги - это афера, - говорит Вера Кузнецова. - Все станет известно только во время прямого эфира". В те районы края, где нет уверенного приема ПТР, конверты с перечнем тем и контрольных заданий по математике будут доставлены отдельно.