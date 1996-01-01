Хабаровск отметил свой День рождения

Праздничный парад прошел в Хабаровске 27 мая. Третий по счету за последний месяц и самый яркий из всех. Возможно, потому, что в дальневосточной столице День города - грандиозный день и его принято отмечать на всю катушку. Не зря празднование перенесли с рабочего дня, 31 мая, на субботу.

Театрализованному шествию, участие в котором приняло около 10 тыс. человек, не помешал ни дождь, ни холодный ветер. Вероятно, людей согревал дух патриотизма, которым было пропитано все вокруг. Чего стоят лозунги, выкрикиваемые из репродукторов: "Хабаровские дети - лучшие дети в мире!" и т.д. Замершие дети, идущие в колонне в разноцветных костюмах, шли, улыбаясь, и думали, что лучше них действительно нет никого. Так думали, вероятно, и все остальные: ветераны на ретроавтомобилях, которые словно и не высаживались из машин с 9 Мая, байкеры на мотоциклах, студенты и работники самых разных предприятий города - пешком и на "колесах".

Не обошлось и без профессиональных актеров и декораций. По площади "проплыла" ладья капитана Якова ДЬЯЧЕНКО - основателя Хабаровска. Следом прошли актеры, загримированные под генерал-губернаторов Восточной Сибири дореволюционных времен и их свиту, офицеров русской армии, дам и кавалеров конца ХIХ в - начала ХХ.

Одним лишь шествием праздник всех хабаровчан не закончился. Целый день людей развлекали песнями-плясками творческих коллективов, запуском воздушных змеев, конкурсами и аттракционами, а завершилось все, как обычно, салютом и гуляниями до утра.