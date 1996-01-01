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Молочные кухни отказались от кефира
Переход на натуральные детские смеси объясняется несовершенством качественного состава кефира, который изготавливается из коровьего молока, а также сложностями в соблюдении санитарных норм при изготовлении продукции во внефабричных условиях, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
"Во многих городах России кефир как средство для искусственного вскармливания уже давно не применяется. Смеси же, которые широко используются во всем цивилизованном мире, специально адаптированы, приближены по своему составу к материнскому молоку, а значит, более полезны для организма ребенка", - говорит главный специалист отдела контроля экспертизы и анализа лечебно-профилактической помощи управления здравоохранения Владивостока Людмила ТРЕНИНА.
К выдаче смесей приступили все молочные кухни города. Так что родители малышей, находящихся на искусственном вскармливании (таких в краевом центре около 1,2 тыс.), могут их получить в полном объеме. Как и прежде, продукция выдается по рецептам бесплатно.
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