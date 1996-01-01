www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Молочные кухни отказались от кефира

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Переход на натуральные детские смеси объясняется несовершенством качественного состава кефира, который изготавливается из коровьего молока, а также сложностями в соблюдении санитарных норм при изготовлении продукции во внефабричных условиях, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

"Во многих городах России кефир как средство для искусственного вскармливания уже давно не применяется. Смеси же, которые широко используются во всем цивилизованном мире, специально адаптированы, приближены по своему составу к материнскому молоку, а значит, более полезны для организма ребенка", - говорит главный специалист отдела контроля экспертизы и анализа лечебно-профилактической помощи управления здравоохранения Владивостока Людмила ТРЕНИНА.

К выдаче смесей приступили все молочные кухни города. Так что родители малышей, находящихся на искусственном вскармливании (таких в краевом центре около 1,2 тыс.), могут их получить в полном объеме. Как и прежде, продукция выдается по рецептам бесплатно.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru