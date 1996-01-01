Пенсионный секс-экстрим

Итальянский пенсионер-новобрачный умудрился угодить под арест из-за нетерпения. Молодоженов поймали с поличным, когда они занимались сексом в автомобиле, петляющем из стороны в сторону в плотном потоке машин.

Как рассказывает Ananova, случай произошел на севере Италии, в Бергамо.

На трассе, переполненной автомобилями, дорожная полиция заметила Fiat Punto, водитель которого явно не справлялся с управлением. Машину вело то в одну сторону, то в другую, что грозило привести к серьезному происшествию. Настигнув авто, полицейские обнаружили за рулем практически голого 70-летнего водителя, а на нем - его даму сердца.

Как оказалось позднее, пара ехала как раз со своего свадебного приема, но так и не смогла дождаться, когда обстановка вокруг будет менее экстремальной. Новобрачного пришлось арестовать за опасное вождение.