Байкерский сезон открыт

Когда еще проводить открытие байксезона, как не 13-го числа? И местные "Рыси Амура", и "Стальные тигры" из Владивостока, и сотни "безлошадных" хабаровчан посетили в этот день набережную Амура.

Веселились не только владельцы "стальных коней", свое мастерство показали и любители велосипеда, и скейтбордисты. Хабаровские музыканты играли прямо на открытой площадке. Были всевозможные конкурсы, так или иначе связанные с мотоциклом.

Например, как вам такой: проехать с подругой, сидящей на заднем сиденье, под висящей сосиской. Да так, чтобы подруга сумела ухватить эту сосиску зубами. Или другой конкурс: проезжая на буксируемой покрышке, дотянуться до бутылки пива. Одним словом, байкерская классика.