Как уравнять тариф

В том, что Дальний Восток - регион особенный, можно убедиться хотя бы на примере реформирования энергетики. У нас этот процесс проходит по своей, особой схеме. Вопрос энергопреобразований обсуждали в пятницу руководители ОАО РАО "ЕЭС России", дальневосточных компаний, модераторы, эксперты по вопросам тарифообразования и реформирования. И пытались найти пути развития энергетики ДВФО.

Впрочем, основное направление уже не для кого не секрет. Вся соль в том, что на базе региональных энергокомпаний ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Хабаровскэнерго", южной зоны ОАО "АК "Якутсткэнерго" создается холдинг ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" с выделением 100% дочерних зависимых обществ ОАО "Дальневосточная распределительная компания" и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Операционная деятельность созданных компаний должна будет начаться с 1 января 2007 года.

Наш регион - один из немногих, где есть избыток электроэнергии. Производительность в два раза больше, чем реальное потребление, поэтому сегодня есть возможность серьезной работы над масштабным проектом экспорта электроэнергии в Китай.

Досье За 2000-2005 годы среднегодовой темп прироста энергопотребления по Дальневосточному федеральному округу составил 1, 33%. До 2010 года прирост прогнозируется на уровне 1,8-2,2%. Для повышения надежности энергопроизводства и электроснабжения потребителей на основе устранения существующих и прогнозируемых на среднесрочную перспективу узких мест на территории округа подготовлены проекты ввода первоочередных генерирующих мощностей в объеме 773 МВт (Бурейская ГЭС 2x333 МВт и Нижнебурейская ГЭС 107 МВт) и на перспективу до 2010 года - 1319 ГВт.

Главное же, что хотели донести приезжие энергетики до местной публики - это варианты выравнивания тарифов на электроэнергию. Как отметил начальник департамента экономической политики РАО "ЕЭС России" Игорь КОЖУХОВСКИЙ, дальневосточный тариф сейчас в 1,7 раза выше чем в среднем по России. Целевые бюджетные средства на перекрестное субсидирование в размере 2,7 млрд руб. через оптовый рынок должны быть заменены прямыми бюджетными субвенциями. Тем более что с 2005 года эта сумма на самом деле гораздо меньше - всего 1,2 млрд руб. Региональные розничные тарифы в этом случае не меняются, а тарифы для промышленности и населения в результате будут одинаковыми.

Кроме того, по прогнозам РАО ЕЭС, в течение 8 лет дальневосточный энерготариф доведут до уровня среднероссийского. Но не путем снижения наших тарифов, а путем повышения среднероссийских ставок. Этот момент вызвал бурное негодование губернаторов ДВФО.

"Мне безразлично, что в России поднимут тариф, мне главное - тариф на Камчатке. Если подходить к вопросу разумно, то надо снижать тариф здесь!" - возмутился губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ.

Однако энергетики, сославшись на рост своих расходов, пытались убедить губернаторов, что их решение будет самым экономически правильным и даже приведет к ускорению развития дальневосточной экономики. "Когда губернатор так говорит, я его прекрасно понимаю, потому что был одним из руководителей Сибирского округа, - позже признался "ЗР" заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Леонид ДРАЧЕВСКИЙ. - Но у тарифов в принципе нет тенденции к снижению. Речь ведь идет о том, чтобы выравнять условия конкуренции".

Возможны два варианта для выравнивания тарифов: поэтапный - на протяжении нескольких лет, и единовременный - к началу будущего года. Дальневосточные губернаторы настаивают на втором пути, надеясь, что федеральные власти возместят убытки РАО ЕЭС и включат эти затраты в бюджет будущего года. РАО ЕЭС, разумеется, предлагает более выгодный для компании постепенный переход. Сумма предполагаемых затрат - 25 млрд руб. Во время реформирования какого-либо масштабного строительства новых объектов не предполагается, основной упор будет делаться на развитие уже имеющихся объектов. Тем не менее, "хотя о строительстве гидроэлектростанции на Амуре говорить пока рано, этот вариант уже рассматривается", - заявил Леонид Драчевский.