Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как уравнять тариф
В том, что Дальний Восток - регион особенный, можно убедиться хотя бы на примере реформирования энергетики. У нас этот процесс проходит по своей, особой схеме. Вопрос энергопреобразований обсуждали в пятницу руководители ОАО РАО "ЕЭС России", дальневосточных компаний, модераторы, эксперты по вопросам тарифообразования и реформирования. И пытались найти пути развития энергетики ДВФО.
Впрочем, основное направление уже не для кого не секрет. Вся соль в том, что на базе региональных энергокомпаний ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Хабаровскэнерго", южной зоны ОАО "АК "Якутсткэнерго" создается холдинг ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" с выделением 100% дочерних зависимых обществ ОАО "Дальневосточная распределительная компания" и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Операционная деятельность созданных компаний должна будет начаться с 1 января 2007 года.
Наш регион - один из немногих, где есть избыток электроэнергии. Производительность в два раза больше, чем реальное потребление, поэтому сегодня есть возможность серьезной работы над масштабным проектом экспорта электроэнергии в Китай.
ДосьеЗа 2000-2005 годы среднегодовой темп прироста энергопотребления по Дальневосточному федеральному округу составил 1, 33%. До 2010 года прирост прогнозируется на уровне 1,8-2,2%. Для повышения надежности энергопроизводства и электроснабжения потребителей на основе устранения существующих и прогнозируемых на среднесрочную перспективу узких мест на территории округа подготовлены проекты ввода первоочередных генерирующих мощностей в объеме 773 МВт (Бурейская ГЭС 2x333 МВт и Нижнебурейская ГЭС 107 МВт) и на перспективу до 2010 года - 1319 ГВт.
Главное же, что хотели донести приезжие энергетики до местной публики - это варианты выравнивания тарифов на электроэнергию. Как отметил начальник департамента экономической политики РАО "ЕЭС России" Игорь КОЖУХОВСКИЙ, дальневосточный тариф сейчас в 1,7 раза выше чем в среднем по России. Целевые бюджетные средства на перекрестное субсидирование в размере 2,7 млрд руб. через оптовый рынок должны быть заменены прямыми бюджетными субвенциями. Тем более что с 2005 года эта сумма на самом деле гораздо меньше - всего 1,2 млрд руб. Региональные розничные тарифы в этом случае не меняются, а тарифы для промышленности и населения в результате будут одинаковыми.
Кроме того, по прогнозам РАО ЕЭС, в течение 8 лет дальневосточный энерготариф доведут до уровня среднероссийского. Но не путем снижения наших тарифов, а путем повышения среднероссийских ставок. Этот момент вызвал бурное негодование губернаторов ДВФО.
"Мне безразлично, что в России поднимут тариф, мне главное - тариф на Камчатке. Если подходить к вопросу разумно, то надо снижать тариф здесь!" - возмутился губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ.
Однако энергетики, сославшись на рост своих расходов, пытались убедить губернаторов, что их решение будет самым экономически правильным и даже приведет к ускорению развития дальневосточной экономики. "Когда губернатор так говорит, я его прекрасно понимаю, потому что был одним из руководителей Сибирского округа, - позже признался "ЗР" заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Леонид ДРАЧЕВСКИЙ. - Но у тарифов в принципе нет тенденции к снижению. Речь ведь идет о том, чтобы выравнять условия конкуренции".
Возможны два варианта для выравнивания тарифов: поэтапный - на протяжении нескольких лет, и единовременный - к началу будущего года. Дальневосточные губернаторы настаивают на втором пути, надеясь, что федеральные власти возместят убытки РАО ЕЭС и включат эти затраты в бюджет будущего года. РАО ЕЭС, разумеется, предлагает более выгодный для компании постепенный переход. Сумма предполагаемых затрат - 25 млрд руб. Во время реформирования какого-либо масштабного строительства новых объектов не предполагается, основной упор будет делаться на развитие уже имеющихся объектов. Тем не менее, "хотя о строительстве гидроэлектростанции на Амуре говорить пока рано, этот вариант уже рассматривается", - заявил Леонид Драчевский.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток