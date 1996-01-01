www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Оценку природным изменениям даст МЦЭМГ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске презентовали Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов. Он создан на базе отдела экологического мониторинга водохранилищ ИВЭП ДВО РАН, который с 2003 года ведет крупномасштабные работы по оценке состояния природных комплексов Бурейского водохранилища.

Программа социально-экологического мониторинга, инициированная РАО "ЕЭС Росcии" и финансируемая из бюджета ОАО "Бурейская ГЭС", впервые в истории отечественного гидростроения позволит дать комплексную оценку социальным и природным изменениям, сопутствующим строительству и эксплуатации крупного гидроэнергетического объекта, и при необходимости вовремя внести коррективы в режим природопользования.

Досье

Основной целью создания МЦЭМГ являются запуск и проведение мониторинговых программ, подобных Бурейской, на Зейском, Богучанском, Саяно-Шушенском и Усть-Среднеканском водохранилищах, то есть на действующих и строящихся гидроузлах Дальнего Востока и Сибири. В состав МЦЭМГ вошли подразделения нескольких научных учреждений: лаборатории гидроэкологии, экологии почв, микробиологии природных экосистем, биогеохимии Института водных и экологических проблем ИВЭП ДВО РАН, лаборатория аналитического контроля отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края, лаборатория пресноводной экологии Биолого-почвенного института ДВО РАН, лаборатория физико-химических методов исследования Института тектоники и геофизики ДВО РАН и испытательный центр "Даль-Тест" Дальневосточной торгово-промышленной палаты.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru