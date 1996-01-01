Оценку природным изменениям даст МЦЭМГ

В Хабаровске презентовали Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов. Он создан на базе отдела экологического мониторинга водохранилищ ИВЭП ДВО РАН, который с 2003 года ведет крупномасштабные работы по оценке состояния природных комплексов Бурейского водохранилища.

Программа социально-экологического мониторинга, инициированная РАО "ЕЭС Росcии" и финансируемая из бюджета ОАО "Бурейская ГЭС", впервые в истории отечественного гидростроения позволит дать комплексную оценку социальным и природным изменениям, сопутствующим строительству и эксплуатации крупного гидроэнергетического объекта, и при необходимости вовремя внести коррективы в режим природопользования.