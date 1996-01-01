В арсеньевскую коммуналку пришел частный капитал

Арсеньевский МУП "Жилищник" по решению арбитража признан банкротом. В связи с этим городская администрация определила 5 организаций, которые будут выполнять работы по содержанию и ремонту домов.

По данным отдела ЖКХ горадминистрации, с января этого года прошло 12 заседаний по проведению реформирования ЖКХ в городе. Специалисты КУМИ, юристы, сотрудники отдела ЖКХ, а также коммунальных предприятий определили 5 предприятий, которые будут обслуживать жилой фонд города. Это ООО "ЖэК", ООО "АрсЖил-Инвест", ООО "Наш город", ООО "Жил-Комплекс", ООО "Эко-Комфорт". Для всех распоряжением главы городского округа назначен единый тариф на оказываемые услуги, установленный решением городской думы. Кроме того, 25 домов сами определились с формой управления: 23 дома выбрали непосредственный способ управления, а 2 дома - ТСЖ.