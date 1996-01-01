ТОФ отметил юбилей парадом

Во Владивостоке прошел парад, посвященный 275-й годовщине Тихоокеанского флота. Гостями праздника были заместитель командующего ВМФ, представитель полпреда Президента РФ в ДВФО, губернатор края, глава Владивостока.

Высокие гости обошли на катере строй боевых кораблей ТОФ и поприветствовал экипажи. На митинге, посвященном юбилею флота на Корабельной набережной, губернатор поздравил моряков со знаменательным событием, которое, по его словам, на века определило место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Вот уже 275 лет Тихоокеанский флот выполняет свою главную задачу: обеспечивает защиту интересов России на Дальнем Востоке", - сказал Сергей ДАРЬКИН. Он отметил, что государственный подход к защите национальных интересов на Тихом океане есть и в наши дни.