Мечта Наздратенко сбывается?

Дальневосточники услышаны в правительстве - многолетние разговоры о введении усредненного тарифа на электроэнергию по всей стране приобретают реальные черты.

Проблема, однако, в том, что, вводя усредненный тариф на киловатт-час, в правительстве мыслят его увеличение в среднем по стране, в то время как главы дальневосточных субъектов Федерации настаивают на снижении. Чья возьмет, покажет время. Но, по мнению губернатора, "уже хорошо, что мы услышаны".